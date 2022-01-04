وزير التعليم يكشف التفاصيل النهائية لامتحانات أولى وثانية ثانوي: أسئلة إلكترونية وورقية

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحانات التيرم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول لعام 2021-2022، موضحاً أنَّ الامتحان يحتوي على قسمين: القسم الأول إلكتروني ويتمّ تصحيحه إلكترونيا ويشمل أسئلة متعددة الاختيارات ويمثل 70% تقريباً من درجة المادة.

القسم الأول إلكتروني ويمثل 70% من درجة المادة

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الجزء الثاني من الامتحانات مقالي ورقي ويتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل باقي الدرجة للمادة 30% ويتم تصحيحه من قبل معلمي المدارس.

القسم الثاني مقالي ورقي ويمثل 30% من درجة المادة

وأعدّ المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي المواصفة الفنية للأسئلة المقالية ونواتج التعلم المستهدف قياسها وعدد الأسئلة ودرجة كل سؤال للتوحيد بين المديريات المختلفة.

امتحانات طلاب المنازل ورقية

أما بالنسبة لطلاب المنازل فسوف يتمّ امتحانهم ورقيًا وفق مواصفات فنية تم تعميمها على المديريات التعليمية، وبالنسبة للطلاب الذين لن يتمكّنوا من أداء الامتحان إلكترونيًا لسبب تقني يتم امتحانهم ورقيا في نفس اليوم بالمدرسة.

ونوه إلى أنَّ الهدف الرئيسي من هذه التقييمات هو وقوف الطالب على مستوى فهمه لمخرجات التعلم والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديد التي تستهدف قياس فهم مخرجات التعلم، كما أنَّها تدريبات مفيدة وهامة في الطريق الى نهاية المرحلة الثانوية.

وأكد وزير التعليم، أنَّ أي محاولات للغش في هذه الامتحانات تؤذي صاحبها فقط وتحرمه من فرصة التعلم والتدريب.