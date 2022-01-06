عالم فيروسات: الوصول للقاحات كورونا في وقت وجيز أشبه بالصعود إلى القمر

أشاد الدكتور إسلام حسين، العالم المتخصص في علم الفيروسات بجامعة بوسطن الأمريكية، بالإنجازات التي حققتها البشرية متمثلة في شركات الأدوية العملاقة، التي أنتجت لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» في وقت قياسي، وتوفير حماية بدرجة كبيرة على مستوى العالم بدرجات متفاوته.

وأكد «حسين» خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أن الوصول إلى لقاح لكورونا أشبه بالصعود إلى القمر.

لا يمكن تجاهل بعض الأدوية التي ستعمل على السيطرة على الجائحة

وأضاف العالم المتخصص في علم الفيروسات بجامعة بوسطن الأمريكية، أنه لا يمكن تجاهل بعض الأدوية التي ستعمل على السيطرة على الجائحة، ونحن في الوقت الحالي في الاتجاة إلى بداية نهاية الفيروس، لافتا إلى أنه من المتوقع مع نهاية 2022 اندثار جائحة كورونا، لكن لن تنتهي كفيروس، بل سيستمر مع البشرية ويتعايش معها.

وأوضح: «لكن الجائحة بوجهها القبيح ستقل حدتها، والبعض يحمل التطعيمات فوق طاقتها، فهي أنتجت لتخفيف شدة الفيروس وليس لمنعه، وتقليل نسبة الدخول للمستشفيات والعدوى».

المنافسة التجارية بين شركات أدوية كورونا في مصلحتنا كمستهلكين ومواطنين

وأشارالدكتور إسلام حسين، إلى أننا نتعامل مع نسخ مختلفة من الفيروس الأصلي، واللقاحات توفر الحماية بشكل كبير من العدوي؛ إذ أن التطعيم يمنح وقاية من متحوري دلتا وأوميكرون وإن كانت بشكل بسيط، لكن يجعل الإصابات بسيطة.

ونوه «حسين» إلى أن البعض لا يستجيبون للتطعيمات أو لديهم مشكلات في المناعة، ما يجعلهم يصابون بعدوى كورونا، رغم حصولهم عليها، كما أن المنافسة التجارية بين شركات أدوية كورونا، في مصلحتنا كمستهلكين ومواطنين.