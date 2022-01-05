«الداخلية» تمنح نزلاء «الإصلاح والتأهيل» زيارة استثنائية

بمناسبة الإحتفال بــ "عيد الميلاد المجيد" ، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.. فقد تقرر منح جميع النزلاء (زيارة إستثنائية واحدة) خلال الفترة من يوم 8/1/2022 حتى 24/1/2022 على ألا تُحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.. مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية وقواعد التباعد الإجتماعى بين النزلاء والزائرين .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .