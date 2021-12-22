بايدن: أوميكرون يثير القلق ولكننا مستعدون.. والوضع الحالي مختلف عن العام الماضي

إثر إعلان مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، أن متحور أوميكرون شكل 73% من الإصابات الجديدة الأسبوع الماضي، سعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى طمأنة الأمريكيين؛ بشأن قدرة بلادهم على التصدي للتفشي المتسارع للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، والذي هيمن على البلاد.

وأكد بايدن، على أن الأوضاع تثير القلق حيال أوميكرون، مشددا على ضرورة عدم الهلع، قائلا «الوضع حاليا مختلف عن مارس 2020، وهناك 200 مليون شخص تلقوا كامل اللقاح بالكامل، نحن جاهزون، وأكثر إلماما، علينا فقط أن نبقي على تركيزنا».

بايدن: أوميكرون يثير القلق

وأعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكي، أن المتحور الجديد أوميكرون، تجاوز المتحورات الأخرى من فيروس كورونا، وبات النسخة السائدة من الفيروس في أمريكا، حيث شكل 73% من الإصابات الجديدة الأسبوع الماضي.

كما أوضحت أرقام المركز زيادة في حالات العدوى بنحو 6 أضعاف في أسبوع واحد فقط.

ونوه الرئيس الأمريكي، في تصريحات إلى أن الأوضاع الحالية مع انتشار أوميكرون، مختلفة عن أوضاع العام الماضي في ظل انتشار كورونا، منوها إلى أن اللقاحات متوفرة في الوقت الحالي، ومعدات الحماية الشخصية لمقدمي الرعاية، بالإضافة إلى وجود المعرفة المتراكمة حول هذا الفيروس وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

بايدن يحذر غير المحصنين ضد كورونا

فيما حذر بايدن الذين لم يتلقوا تطعيمهم بالكامل، قائلا: «الذين قرروا عدم تلقي التطعيم مسؤولون عن خياراتهم الخاصة».

فيما كشف الرئيس الأمريكي، عن أن إدارته تدرس رفع الحظر عن 8 دول هي جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وملاوي.

إستراتيجية أمريكا لمكافحة كورونا

يشار إلى أن البيت الأبيض، قد أعلن في وقت سابق إستراتيجية الرئيس الأمريكي بشأن مواجهة كورونا والمتحورات الجديدة والتي تتمثل في:

- إجراء فحوص وتعزيز قدرات التطعيم وتوفير وسائل إضافية للمستشفيات.

- توفير 500 مليون فحص بالمجان، وحشد ألف طبيب وممرض فضلا عن أعضاء من الهيئة الطبية في الجيش.

- ستقدم أمريكا أكثر من نصف مليار دولار على شكل مساعدات إضافية للمنظمات الدولية لمواجهة تفشي أوميكرون.

وظهر متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون»، لأول مرة في جنوب إفريقيا نوفمبر الماضي.