شقيق ضحية حادث «الدائري الأوسطي»: «الجثة اتفحمت من شدة النار»

قال «هاني. ط»، شقيق ضحية حادث الطريق الأوسطي، الذي وقع ظهر أمس الأربعاء، في الاتجاه القادم من منطقة التجمع إلى طربق الفيوم، الذي أسفر عن إصابة 8 أشخاص ووفاة شخص، أن شقيقه يبلغ من العمر 35 عاما، ويعمل مهندس بترول، متزوج ولديه 5 أولاد، أكبرهم في الصف الثالث الابتدائي، وأصغرهم طفل عمره 4 أشهر.

وأوضح أن الشركة الذي كان يعمل بها شقيقه في منطقة التجمع الخامس، ووقت الحادث كان في طريقه لأحد المصانع الموجودة في حلوان.

مفيش حتة سليمة

وأضاف شقيق ضحية حادث الطريق الأوسطي بحلوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ان شقيقه هو الابن الأكبر في العائلة، مشيرا إلى أنه والدتهم تعيش برفقته من وقت زواجه.

وأكد: «شقيقي كان أطيب حد فينا، والناس كلها بتحبه ويوم الحادث كان حاسس إن فيه حاجة هتحصله، ووقت إبلاغنا بالحادث وذهبنا لروؤيته في ثلاجة المستشفى لقيناه متفحم ومفيش فيه حتة سليمة، أولاده اتيتموا بدري ومش مصدقين وفاة أبوهم، مشاهد الحادث كانت مرعبة وعربية أخويا معجونة في بعضها وخرجوا جثته بالعافية منها، وكانت وقتها مجهول الهوية».

النائب العام يحقق في الواقعة

وفي وقت سابق، أصدر النائب العام بيانا، أكد فيه أن النيابة العامة بدأت التحقيق في وفاة شخص وإصابة 8 آخرين بحادث مروري على الطريق الدائري الأوسطي.

وأخطرت النيابة العامة ظهر أمس الأربعاء، بوقوع حادث مروري بالطريق الأوسطي اتجاه الجيزة - بدائرة حلوان، عبر اصطدام سيارة نقل تجرّ مقطورة بـ13 أخرى كانت متوقفة في الطريق لإزالة آثار حادث سابق به.