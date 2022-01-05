متحدث «الصحة»: لا توجد حالات خطرة بين مصابي حادث الدائري الأوسطي

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن حادث الطريق الدائري الأوسطي، وقع عند نزلة مدينة 15 مايو، بتصادم عدة سيارات، ما أسفر عن 8 إصابات وحالة وفاة، والمصابون محتجزون حاليًا في المستشفيات التي نُقلوا إليها، والإصابات تتراوح بين كسور في الساقين والحوض والوجه، وكدمات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى استرواح (أي وجود هواء) في الرئة.

تفاصيل حالة المصابين

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات تلفزيوينة، أن حالة المصابين جميًعا فوق المتوسطة، ولا توجد حالات خطرة احتجزت في المستشفيات.

تفاصيل حادث الطريق الدائري الأوسطي

يذكر أن الطريق الدائري الأوسطي شهد اليوم حادثًا مروعا، باصطدام سيارة نقل تجرّ مقطورة بثلاث عشرة سيارة كانت متوقفة في الطريق لإزالة آثار حادث سابق به، واندفعت السيارة المتسببة في الحادث بسرعة وفوجئت بتوقف السيارات عند أحد المنحنيات فاختلت عجلة القيادة من سائقها واصطدمت بالسيارات المتوقفة، مما أسفر عن اشتعال ثماني سيارات منها -اشتعل بعضها كليًّا وبعضها جزئيًّا- ووفاة شخص وإصابة ثمانية آخرين.

وبدأ النائب العام، التحقيق في وفاة شخص وإصابة ثمانية آخرين، في الحادث حيث جرى التحفظ على قائد السيارة النقل المتسببة في الحادث ونقل المصابين للمستشفيات لعلاجهم، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وانتقلت لموقع الحادث لمعاينته، وللمستشفيات لمناظرة جثمان المتوفى وسؤال المصابين واستجواب المتهم المتحفظ عليه.

وقررت النيابة العامة، ندب الإدارة العامة للأدلة الجنائية والمهندسين الفنيين لمعاينة مسرح الحادث والسيارات المشتعلة به، بيانًا لسبب اندلاع الحريق بها، وحصر تلفياتها وبيانها، وعرض المتهم المتسبب في الحادث على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منه بيانًا لمدى تعاطيه موادَّ مخدرة من عدمه، وجارٍ استكمال التحقيقات.