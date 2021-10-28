مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم أعلى «الدائري الأوسطي»

لقى شخص مصرعه، وأصيب 7 آخرين بكسور وكدمات، في حادث اصطدام ميكروباص بعمود محطة تحصيل رسوم، أعلى الدائري الأوسطي، بدائرة قسم شرطة ثان زايد.

وحرر محضر بالحادث، أحاله اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

اختلال عجلة القيادة

وأوضحت التحريات، التي باشرها اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، أن الميكروباص كان قادما من أكتوبر، وأثناء القيادة اختلت عجلة القيادة في يد السائق 47 سنة، يقيم في مدينة الباجور المنوفية، وأدى ذلك إلى اصطدامه بعمود خاص بمحطة تحصيل رسوم.

وفاة صاحب شركة

وبيّنت عمليات الفحص والمعاينة التي أجراها العقيد فوزي عامر، مفتش مباحث أكتوبر، أن الحادث أدى لوفاة صاحب شركة استيراد، 35 سنة، وإصابة 7 آخرين بكدمات وكسور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى زايد العام والمستشفى التخصصي، لتلقي العلاج.