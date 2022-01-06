منتدى شباب العالم: الإعلان عن أعداد الحضور خلال الجلسة الافتتاحية

أكدت سارة بدر، المتحدث الرسمي باسم منتدى شباب العالم، أنه جرى دراسة موقف متحور «أوميكرون» جيدا، قبل الإعلان عن انطلاق المنتدى، لافتة إلى وضع خطة كاملة ضد فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الحصول على التطعيم شرطا أساسيا للحضور.

سلامة الحضور أولوية للحفاظ على مكانة المنتدى

وشددت سارة بدر خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، على أن سلامة الحضور هي أولوية للحفاظ على مكانة المنتدى، والصورة الهامة للتنظيم التي تعكس مدى جدارة الشباب المصري لتنظيم حدث كبير بهذا الشكل.

وأوضحت المتحدث الرسمي باسم منتدى شباب العالم، أنه جرى مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي في الجلسات وورش العمل، ووضع خطط وقائية ومتابعة الخطط بواسطة فرق متخصصة، مشددة على تطهير القاعات أولا بأول، ومتابعة وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

وأشارت سارة بدر إلى أن المنتدى هذا العام حافظ على فاعلياته وجلساته المختلفة، للاستفادة من طاقات الشباب، ولإظهار القدرة على الإبداع من خلال هذه الفاعليات، لافتة إلى أن أعداد الحضور ستقل بسبب التباعد الاجتماعي، لكن ستكون الفاعليات بنفس التصميم والأعداد الخاصة بالنسخ السابقة.

الإعلان عن الأعداد النهائية

وأكدت أنه سيجرى الاعلان عن الأعداد النهائية لحضور منتدى شباب العالم في انطلاق الجلسة الافتتاحية، ليكون الحديث بالأرقام، مشيرة إلى أنهم تلقوا أكثر من نصف مليون طلب حضور من شباب العالم في النسخة الرابعة للمنتدى، لافتة أن التحدي الكبير كان فلترة الطلبات واختيار من سترسل الدعوات لهم.