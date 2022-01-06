منتدى شباب العالم: تخصيص 50 مليون جنيه لدعم مبادرات تنموية

كشفت سارة بدر، المتحدث الرسمي باسم منتدى شباب العالم، عن مصادر تمويل المنتدى، مؤكدة أن الميزانية تأتي من الرعاة الذين يحرصون على نجاح كل نسخة للمنتدى، لافتة إلى أن شركاء النجاح والرعاة هم مجموعة من الشركات الاستثمارية والبنوك والجامعات وشركات من مختلف دول العالم.

وأشارت سارة بدر إلى أنهم نجحوا في تحقيق فائض بميزانية النسخة الرابعة للمنتدى، يصل إلى 50 مليون جنيه، وأعلنوا التبرع بها لدعم المبادرات التنموية المختلفة.

الإعلان عن أوجه الصرف

وأوضحت المتحدث الرسمي باسم منتدى شباب العالم، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أن أوجه الصرف والمبادرات التنموية سيعلن عنها، وسيكون هناك تفاصيل أكثر متوفرة عنها، لافتة إلى أنه سيجرى توضيح أوجه صرف مبلغ الـ50 مليون جنيه مصري.

معلومات عن سارة بدر

وتحدثت سارة بدر عن نفسها، موضحة أنها خريجة كلية هندسة البترول والتعدين، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وشاركت في المؤتمرات الوطنية للشباب التي خرج عنها توصية منتدى شباب العالم، معربة عن فخرها بكونها جزءا من المنتدى.

وأكدت أنها تتحدث نيابة عن فريق التنظيم بالكامل الخاص بالمنتدى، وصوتا لزملائها من المنظمين، مشيدة بفريق التنظيم من الشباب المصري الذي يجهز فاعليات منتدى شباب العالم من «الألف للياء».