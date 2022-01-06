كنائس أسيوط تستعد لاستقبال عيد الميلاد المجيد بإجراءات احترازية

تستعد الكنائس بكل طوائفها بمحافظة أسيوط للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وذلك في ظل اتخاذ التدابير والإجراءات الاجترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يستقبل القائمون على شؤون الكنيسة من شماسين وخدام فضلاً عن الآباء الكهنة الأقباط والمصلين.

وأقامت كنائس أسيوط «مداخل» للأبواب الرئيسية التي تستقبل خلالها المعيدين لتسهيل دخولهم وخروجهم خاصة مع زيادة الأعداد؛ فيما انتشرت لافتات الترحيب والتهنئة بالعيد من قبل شخصيات عامة من المسلمين والأقباط.

وترأس صباح اليوم نيافة الحبر الجليل الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، ورئيس دير العذراء بجبل درنكة قداس برامون الميلاد من كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسيوط.

ومن المقرر أن يترأس، مساء اليوم، الأنبا يوأنس قداس ليلة عيد الميلاد المجيد بكنيسة كاتدرائية الملاك ميخائيل بشارع النميس بوسط مدينة أسيوط.

قائد المنطقة الجنوبية يزور كتدرائية أسيوط للتهنئة بعيد الميلاد

واستقبل أمس، أسقف أسيوط وتوابعها اللواء محب حبشي، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، وبرفقته وفد من المنطقة الجنوبية بكاتدرائية الملاك لتهنئة الشعب القبطي بأعياد الميلاد.

أمن أسيوط ينهي استعداداته لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد

وأنهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، استعداداتها لتأمين احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، معلنة حالة الاستنفار الأمني، ورفع درجة الاستعداد للقصوى لتأمين جميع المنشآت الحيوية والحكومية والكنائس ودور العبادة خلال الاحتفال بقداس عيد الميلاد.

وبدأت قوات الأمن في الانتشار، وكثفت من تواجدها بمحيط الكنائس والمطرانيات بمحافظة أسيوط، ومشطت فرق المنطقة ومنعت وقوف السيارات في محيطها.

ومن جانبه بعث اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، برقيات تهنئة لكل من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات بأسيوط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد داعيا الله عز وجل أن يعيده عليهم بموفور الصحة والسلام والتوفيق وعلى الشعب المصري العظيم بالخير والأمن والسلام.