«الصحة» تحذر الموظفين من كورونا: حافظوا على التباعد الاجتماعي في الشتاء

وجهت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك» مجموعة من النصائح للمواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا في أماكن العمل، ضمن خطة الوزارة في السيطرة على الوباء وعدم تفشيه بالأماكن التي تشهد عدة تجمعات مثل «أماكن العمل - الجامعات - المدارس».

ضوابط لحماية الموظفين

وحددت وزارة الصحة مجموعة من النصائح للوقاية التي يجب على الموظفين الالتزام بها في نطاق العمل أو في الحياة بشكل عام لتجنب انتقال العدوى بين الأشخاص خاصة في ظل انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، والتي تساعد على انتشار الفيروس بين المواطنين.

ووجهت الصحة نصائحها لكل الفئات العمرية من الموظفين في كافة المؤسسات والشركات المختلفة من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء أوقات العمل، وتتمثل نصائح الوزارة في التالي:

- إبلاغ المسئولين بمكان العمل عند الشعور بأي أعراض لاتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار العدوى

- الحد من الاجتماعات خاصة بالأماكن المغلقة واستبدالها بالاجتماعات الافتراضية

- الحفاظ على التباعد الاجتماعي مع زملاء العمل

- الحد من وصم مرضى فيروس كورونا من زملاء العمل

- غسيل اليدين بالماء والصابون وتطهير الأدوات الشخصية

- استخدام القفازات أحادية الاستخدام

- عدم مشاركة الأدوات الشخصية

- تطهير الأسطح المشتركة

- الالتزام بارتداء الكمامة.

تلقى الشكاوى عبر الخط الساخن

نوهت وزارة الصحة على الاتصال على الخط الساخن «105» في حالة الاستفسار على أي تساؤلات متعلقة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى التساؤلات المرتبطة عن الأعراض الجانبية للقاح كورونا عقب الحصول جرعة لقاح كورونا.

وأكدت وزارة الصحة، أهمية الحصول على اللقاح للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن جميع اللقاحات التي وفرتها الدولة آمنة وفعالة للحد من انتشار فيروس كورونا.