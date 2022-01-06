للمصريين بالخارج.. طريقة تقديم الشكاوى إلكترونيا عبر موقع «الهجرة»

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حرص الوزارة على تلقي أي شكاوى أو استفسارات تخص المصريين بالخارج، من خلال تفعيل عدد كبير من الخدمات الإلكترونية، عبر موقعها الرسمي ووسائل التواصل المختلفة، كي يتمكن المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من التواصل مع الوزارة مباشرة، حال تعرضهم لأي مشكلة.

خدمة الشكاوى الإلكترونية عبر مقوع «الهجرة»

من أبرز الخدمات الإلكترونية، التي تتيحها وزارة الهجرة، عبر موقعها الإلكتروني، خدمة تقديم شكاوى المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، بعدد من الطرق، سواء عن طريق صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أو من خلال الاتصال على الخط الساخن لوزارة الهجرة.

آلية تقديم الشكاوى

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، آلية تقديم الشكاوى إلكترونيا للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، عبر موقع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

الخط الساخن

عن طريق التواصل مع الوزارة، عبر أرقام وزارة الهجرة، حيث تم توفير الخط الساخن وهو 19787، ومن خلاله الاتصال عليه، وتقديم الشكوى.

الموقع الإلكتروني

عن طريق زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، من خلال الضغط على هذا الرابط، ثم اختيار «مستخدم جديد»، كي تقوم بتسجيل حساب خاص بك، من خلال كتابة الاسم، والحصول على رقم مرور خاص بك، حتى تستطيع الدخول على الموقع مرة أخرى.

وعقب الانتهاء من هذه الخطوة، يتم اختيار «تقديم شكوى»، ومن ثم تدوين الشكوى الخاصة بك، كما يمكن الاستعلام عن الرد على الشكوى من خلال رقم الشكوى، ومعها الرقم القومي للمواطن المتقدم للشكوى.

وخلال فترة قصيرة، تقوم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالرد على جميع الشكاوى المرسلة عبر الموقع الإلكترونى الخاص بها، ومن ثم يتم التعاون بينها وبين الوزارات المعنية الأخرى، لحل المشكلة المعروضة.