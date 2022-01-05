الهجرة تنشر فيديو توضيحيا لآلية استخراج وثيقة التأمين للمصريين بالخارج

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مقطع فيديو لا يتخطى الثلاث دقائق عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، توضح من خلاله خطوات الحصول على وثيقة التأمين للمصريين بالخارج إلكترونيا تسهيلا عليهم.

«الهجرة» توضح خطوات الحصول على الوثيقة

وتناول الفيديو الذي نشرته وزارة الهجرة، خطوات الحصول على وثيقة التأمين للمصريين بالخارج، من خلال المنصة الإلكترونية لمجمع الاتحاد التأميني المصري.

وقالت الوزارة إن إطلاق أول وثيقة تأمين على المصريين بالخارج، مشروع قومي يهدف لحماية المصريين العاملين والمقيمين بالخارج.

وتشمل وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، تكلفة نقل وشحن الجثامين حال الوفاة الطبيعية، أو الوفاة نتيجة حادث، بقيمة 100 ألف جنيه، على أن تصرف الوزارة باقي القيمة التأمينية لأهل المتوفى كتعويض، في حالة الوفاة إثر حادث.

قيمة الاشتراك في الوثيقة

وأكدت وزارة الهجرة أن قيمة الاشتراك في وثيقة التأمين على المصريين بالخارج 100 جنيه سنويا، كي تتناسب مع جميع الشرائح من المصريين العاملين والمقيمين بالخارج.

وأوضحت الوزارة كيفية الإبلاغ عن حالة وفاة سواء طبيعية أو إثر حادث، من قبل المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، المشاركين في وثيقة التأمين، التي أطلقتها الوزارة لأول مرة، أول يناير الجاري 2022.

وذكرت أنه حال حدوث وفاة للمصريين بالخارج المؤمن عليهم، يتصلون على الخطوط الساخنة، أو البريد الإلكتروني لمجمع الاتحاد التأميني المصري، للإبلاغ عن حالة الوفاة، ومن ثم صرف تكاليف نقل وشحن الجثمان، ضمن وثيقة التأمين.