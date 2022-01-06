تعيين 656 شابا وصرف 966 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالأقصر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، لـ656 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل، منهم 3 من ذوي الهمم والقدرات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذي بلغ عددهم 1776 شاباً، منهم 11 من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم استخراج 1141 شهادة قياس مستوى المهارة، و1148 رخصة مزاولة الحرفة.

صرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا

وأوضح الوزير أن المديرية صرفت منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً منها 6 منح مواليد بـ12000 جنيه، و8 منح زواج واحدة بمبلغ 24000 جنيه، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ133 عاملا وعاملة ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالي 88 ألفاً و150 جنيها، بالإضافة إلى استكمال صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ1648 عاملاً من المسجلين بإجمالي 842 ألفاً و500 جنيه، وتسجيل 79 عاملا جديداً على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم.

تحرير 26 محضراً للمنشآت المخالفة

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر ديسمبر الماضي، مشيراً إلى أنه في مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة فتشت المديرية على 264 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 26 محضراً للمنشآت المخالفة.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فتشت المديرية على 263 منشأة، وإعادة التفتيش على 377 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 80 محضرا، وإعطاء مهلة قانونية لـ368 منشأة أخرى لإزالة المخالفات، والتي تم إنذارها بها، وعمل 8 ندوات توعية، ومنح ترخصين لمنشأتين.

كما تلقت المديرية 27 شكوى عمالية، تم تسوية اثنين منها وديا، وإحالة 8 شكاوى منها إلى القضاء، وحفظ شكوى منها، و16 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 340 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي التابعة للمديرية.