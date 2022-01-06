«شعراوي»: رفعنا 47 مليون طن مخلفات خلال 18 شهرا من المحافظات المصرية

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع وفد إحدى الشركات العاملة في مجال المخلفات الصلبة بالمدن المصرية لبحث التعاون مع الشركة للعمل في منظومة المخلفات بمدينة شرم الشيخ لتحويلها إلى مدينة خضراء مستدامة ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير للمخلفات.

التحضير لاستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى الدور الذي تقوم به الوزارة ضمن اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء والمعنية بالتحضير لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 والذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

وشدّد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية بهذا الحدث العالمي المهم والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء مع الوزراء أعضاء اللجنة في إطار اهتمام الدولة المصرية بملف التغيرات المناخية وحماية البيئة والخروج في هذا الحدث بصورة مشرفة تعكس جهود مصر في هذا الملف ومكانتها دوليًا، لما يمثله مؤتمر المناخ من أهمية عالمية باعتباره أكبر وأهم مؤتمرات الأمم المتحدة من حيث عدد المشاركين ومدة الانعقاد.

دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة

وأكد «شعراوي»، ترحيب الحكومة بالتعاون مع كافة شركات القطاع الخاص والشركات الوطنية العاملة في مجال المخلفات لتحسين مستوى النظافة بجميع المحافظات المصرية، مؤكداً سعي الدولة في جميع تعاقداتها مع الشركات العاملة بالمنظومة الجديدة للمخلفات على أهمية دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة لأهمية دورة واستغلال خبراته السابقة بالإضافة إلى الحصول على أفضل خدمة ممكنة يشعر بها المواطن.

وأشار «شعراوي»، إلى الدور الذي تقوم به الوزارة حاليًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص تنفيذ الخطة الجديدة لتطوير الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة بالتنسيق والتعاون والشراكة الكاملة مع وزارات «الإنتاج الحربي والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية»، والهيئة العربية للتصنيع لتطوير منظومة المخلفات والتي تتضمن في برنامجها الأول تطوير البنية الأساسية وذلك بغلق المقالب العشوائية وإنشاء وتوريد محطات وسيطة ثابتة ومتحركة وإنشاء مدافن صحية آمنة تضمن التخلص الآمن من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائي للمخلفات بالإضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة مصانع المعالجة والتدوير بينما يتضمن البرنامج الثاني عقود للجمع والنقل ونظافة الشوارع وإدارة وتشغيل المحطات الوسيطة بالإضافة إلى عقود المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وذلك عن طريق إشراك القطاع الخاص.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم رفع تراكمات من المخلفات اليومية والتاريخية خلال عام ونصف تُقدر بنحو 47 مليون طن بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للمحافظات وباقي الوزارات والجهات المعنية.

ومن جانبه، رحب وفد الشركة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات في ملف منظومة النظافة، وأشاروا إلى دراسة تقديم عرضا فنيا وماليا للدخول في المنظومة بجنوب سيناء بما يسهم في تحقيق التوازن البيئي وتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة.