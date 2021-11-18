«البيئة»: دعم قنا بـ224 مليون جنيه ضمن منظومة المخلفات الصلبة

نظمت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، زيارة رسمية لوفد الوكالة السويسرية برئاسة باتريشيا دانزى رئيس الوكالة للتعاون الإنمائي، والسفير دومنيك بارافيتشي، رئيس التعاون الاقتصادي والتنمية السويسري، وإيفون بومان السفيرة السويسرية بالقاهرة؛ لتفقد مشروعات البرنامج لتطوير البنية التحتية لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة قنا، خلال شهر نوفمبر الجاري، بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا والدكتور حازم الظنان المدير التنفيذي للبرنامج وممثلي وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

تفقد الوفد المحطة الوسيطة بأبي تشت ومصنع التدوير والمعالجة بنجع حمادي، إلى جانب تفقد معدات الجمع والنقل التي تم قدمها البرنامج كدعم للمحافظة.

إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لتغيرالمناخ 2050

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان، اليوم الخميس، أن حرص مصر على اتخاذ خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات بالتعاون مع شركاء التنمية، يأتي ضمن مشاركتها الاهتمام العالمي المتصاعد بملف التغيرات المناخية، وجهود مصر الحثيثة في ذلك، ومنها إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لتغيرالمناخ 2050 في مؤتمر الأطراف COP 26 بجلاسكو، التي يعد ربطًا؛ للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري بالإدارة السليمة للمخلفات جزء مهم منها، من خلال إعادة التدوير والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات والعمل على تطبيق خطة لغلق المقالب العشوائية.

دعم قنا بـ224 مليون جنيه ضمن منظومة المخلفات الصلبة

وأكدت «فؤاد»، أن وزارة البيئة من خلال البرنامج تدعم محافظة قنا بتمويل قدره 224 مليون جنيه، يتمثل في معدات جمع ونقل ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة، إذ جرى الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمحطة الانتقالية الوسيطة بمركز أبو تشت لتجميع ونقل المخلفات الصلبة، والانتهاء من مصنع معالجة وتدوير المخلفات بنجع حمادي بكافة معداته بتكلفة مالية قدرها 14 مليون جنيه، بالإضافة الى إنشاء مصنع قوص وأول مدفن صحى بقنا، ودعم العاملين بالمنظومة داخل المحافظة بمهمات الوقاية لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتنفيذ برنامج بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة من خلال تنفيذ برامج بناء القدرات في مجال إدارة المخلفات.

وثمنت الوزيرة دور شركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة في دعم النهوض بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة وفي دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في مصر على مدار السنوات الماضية، والدور الحيوي الذى تلعبه بالتعاون مع الوزارة في رفع وعى المواطنين بالمنظومة الجديدة لادارة المخلفات وتحفيز المشاركة المجتمعية لكافة فئات المجتمع خاصة الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص.

الوكالة الويسرية قدمت الدعم المادي والفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات

ومن جانبه، أشاد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، خلال الاجتماع الموسع بالوفد السويسرى بما تم إنجازه في مشروعات البرنامج الوطنى للنهوض بالبنية التحتية لإدارة المخلفات بالمحافظة، مؤكدة ضرورة استكمال مراحل البرنامج وفقا للجدول الزمني المقرر، والتطلع لمزيد من الدعم والاستثمارات في المحافظة بما يضمن تحقيق أهدافه نحو وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات.

بدورها، أشارت باتريشيا دانزى رئيس الوكالة السويسرية للتعاون الإنمائي، إلى ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسى في مؤتمر الأطراف COP26 لتغير المناخ بتميز العلاقات المصرية السويسرية والتعاون المشترك لاسيما في مجال حماية البيئة، مؤكدة أنه بدءا من عام 2015 قدمت الوكالة الويسرية الدعم المادي والفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات؛ بهدف الاستفادة منها وتحويلها من مشكلة تعاني منها الدولة المصرية، إلى قطاع جاذب للاستثمار يوفر العديد من فرص العمل للشباب.