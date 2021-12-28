«التنمية المحلية» تسلم الأقصر المدفن الصحي الآمن ضمن منظومة المخلفات

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن تسلم محافظة الأقصر اليوم الثلاثاء المدفن الصحي الآمن بمنطقة المدامود بمدينة الزينية بمحافظة الأقصر بتكلفة إجمالية تصل إلى 21 مليون جنيه، في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع؛ لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

شعراوي: نهدف لتحسن ملموس في أسرع وقت

وقال وزير التنمية المحلية، إن اللجنة التي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسلم المدفن الصحى إلى المحافظة بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات للأعوام المالية (2019/2020).(2020/2021)-(2021/2022)، حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت.

مواصفات المدفن الآمن الجديد

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن المدفن الجديد يقع علي مساحة 5 فدان وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، ويبلغ مساحة الخلية 2.2 فدان ورامب بطول15 م وعرض 6م و منصة تشغيل بمساحة 625م2 وتشمل عدد 5 طبقات عزل وحماية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة امن ، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات.

وتابع بيان التنمية المحلية أن المدفن الجديد يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية و محاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وأكد وزير التنمية المحلية على استمرار متابعة الوزارة لكافة مشروعات البنية التحتية الجارى إنشائها وفقاً لبرامج منظومة المخلفات الصلبة الجديدة حتى يتم الإنتهاء منها وفقاً لما هو مخطط للتخلص الآمن من المخلفات والقضاء على الحرق العشوائى ورفع كفاءة الجمع والنقل ليشعر المواطن بوجود تحسن ملحوظ في تلك الخدمة .

وقال اللواء محمود شعراوى إن محافظة الأقصر تشهد أيضاً تنفيذ محطة وسيطة للمخلفات فى منطقة إسنا بتكلفة تبلغ حوالى 25 مليون جنيه .