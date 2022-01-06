الصين تخفض استهلاك وأسعار «البيليت» عالميا.. هل تتراجع أسعار الحديد؟

خفض المستوردون الصينيون أسعار عروضهم لقضبان الصلب خلال الأيام الأخيرة، وسط انخفاض الطلب في أسواق الصلب الجاهزة في البلاد، حسبما أفاد تقرير «فاست ماركتس»، تزامنًا مع قرار وزارة التجارة والصناعة بإيقاف العمل بقرار الرسوم الحمائية المفروضة على واردات البيليت اللازمة لصناعة حديد التسليح.

تراجع الطلب إلى انخفاض أسعار حديد التسليح المحلية في الصين

ووفقًا لتقرير «فاست ماركتس»، أدى تراجع الطلب إلى انخفاض أسعار حديد التسليح المحلية في الصين خلال الأسبوع الماضي، مع انخفاض الأسعار الفورية للمنتج بمقدار 90 يوانًا (14 دولارًا) للطن شرق الصين خلال الأسبوع وبنسبة 150 يوانًا للطن في المنطقة الشمالية، كما انخفضت أسعار قضبان تانغشان بمقدار 120 يوانا للطن أسبوعيا.

وأثرت بيئة الطلب المنخفض أيضًا على سوق استيراد البليت، حيث تراجعت العروض إلى 590-600 دولار للطن ويضيف التقرير: «لا نعتقد أن أي شخص سيكون في السوق بأكثر من 600 دولار للطن».

طلب صيني محدود

وخُفضت عروض قضبان الصلب من إندونيسيا مرة أخرى وسط طلب صيني محدود، وتراجعت مرة أخرى العروض المقدمة إلى الصين للحصول على قضبان الصلب، لكن أسعار العطاءات الصينية لا تزال منخفضة للغاية بحيث لا يمكن إبرام الصفقات، كما أن العروض الجديدة لا تزال منخفضة للغاية بالنسبة لمستوردي البليت الصينيين، حيث لا تزال العديد من مصانع الصلب الطويلة في البلاد عازمة على بيع مخزوناتها من حديد التسليح وسط توقعات بمزيد من تراجع الطلب في الأسواق قبل العام الصيني الجديد والألعاب الأولمبية الشتوية.

وقبل ثلاث سنوات، فرض «عمرو نصار»، وزير التجارة والصناعة السابق رسوم حماية على واردات مصر من البيليت الخام اللازم لصناعة الحديد في مصانع الدرفلة، وهو ما تسبب في ارتفاع السعر، قبل أن تنقضي مدة سريان القرار قبل أسابيع.

وبحسب مصادر لـ«الوطن»، دخلت أول شحنات البيليت المخفضة دون رسوم الحماية لمصر قبل أيام وهو ما يبشر باستقرار الأسعار أو تراجعها بشكل طفيف في أفضل السيناريوهات تفاؤلاً.