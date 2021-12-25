استقرار سوق حديد التسليح قبل 5 أيام من إعلان الأسعار الجديدة

قبل 5 أيام فقط على الإعلان المنتظر لشركات حديد التسليح عن الأسعار الجديدة، شهدت الأسواق استقرارا في الأسعار منذ شهرين، إذ تعاني مبيعات مواد البناء تراجعًا على الطلب بسبب انخفاض أعمال البناء، إلا أنَّ القطاع يعمل بطاقة 40% في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

تحركات جديدة في أسعار الحديد الأسبوع المقبل

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّه لولا المشروعات القومية لتعرضت شركات الحديد والأسمنت للإفلاس، متوقعًا عدم زيادة الأسعار خلال الشهر المقبل بسبب تراجع الأسعار العالمية.

ولفت إلى أنّه تتبقى 5 أيام فقط على إعلان الأسعار الجديدة لحديد التسليح، مشيرًا إلى أنَّ الأسعار يتمّ تحديدها وفقًا لأسعار المواد الخام عالميًا البليت ومعطيات السوق الراهنة.

وفي إطار الخدمات اليومية والمختلفة، التي تقدمها «الوطن»، لقرائها، نستعرض أسعار الحديد، اليوم السبت 25 ديسمبر، على الصعيد المحلي.

- يباع حديد عز بسعر 15600 جنيه.

- يباع حديد بشاي بسعر 15400 جنيه.

- يباع حديد المصريين بسعر 15300 جنيه.

- يباع حديد عطية بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد مصر استيل بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد المراكبي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد المعادي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد الكومي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد سرحان بـ15100 جنيه.

أسعار الخامات عالميًا

سجّلت خامات حديد التسليح عالميًا استقرارا سعريًا، اليوم السبت 25 ديسمبر، إذ تراجعت الأسعار، على النحو التالي:

- يباع خام الحديد بسعر 121.5 دولارًا.

- يباع فحم الكوك بسعر 340 دولارًا.

- خردة الصلب بسعر 25 دولارًا.

- يباع البليت بسعر 635 دولارًا.

- يباع حديد التسليح بسعر 705 دولارات.

- يباع لفائف أسلاك بسعر 740 دولارًا.

- يباع المسطحات بسعر 790 دولارًا.

- يباع النحاس بسعر 96070 دولار.

- يباع الرصاص بسعر 2319.5 دولار.

- يباع الألومنيوم بسعر 2824.5 دولار.