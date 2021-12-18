أسعار وتفاصيل اشتراكات السكة الحديد للعاملين في القطاع الخاص

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن تفاصيل وأسعار اشتراكات العاملين بالقطاع الخاص في قطارات هيئة السكة الحديد، لذا تستعرض «الوطن» خطوات الاشتراك والأسعار ومختلف الأوراق المطلوبة، من العاملين بالقطاع الخاص الراغبين في استقلال قطارات السكة الحديد.

«السكة الحديد» تحدد شروط اشتراك العاملين في القطاع الخاص

أوضحت هيئة السكة الحديد، أن الاشتراك يُصرف لمختلف العاملين داخل القطاع الخاص الراغبين ولكن بشرط استيفاء جميع بيانات طالب الاشتراك، كما يتم استخراج الاشتراكات وفقا لدرجات السفر بين كل من محطة القيام ومحطة الوصول المطلوبة.

درجات القطارات التي يشملها الاشتراك

وأشارت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى أنه يتم استخراج اشتراكات العاملين بالقطاع الخاص في كل من الدرجات المطورة والمميزة والمحسنة وتحيا مصر، وأن مدة الاشتراك تكون 3 أشهر أو عام كامل.

الأوراق المطلوبة من العاملين بالقطاع الخاص للاشتراك

وأكدت هيئة السكة الحديد، أنه على من يرغب في الحصول على الاشتراك يجب أولا شراء استمارة طلب الحصول على الاشتراك نموذج «100 نقل»، وذلك من خلال مكتب الاشتراكات بعد دفع 5 جنيهات.

وتابعت «السكة الحديد» أن هناك بعض الأوراق المطلوبة التي ينبغي إرفاقها مع الطلب وهي كالتالي:

1 - إرفاق صورة الرقم القومي، وذلك بعد مطابقتها مع الأصل.

2 - مطلوب أيضاً إرفاق عدد ٢ صورة شخصية، على أن تكون الصور حديثة.

أسعار الاشتراكات للعاملين بالقطاع الخاص

كما حددت هيئة السكة الحديد، أسعار الاشتراكات والتي تختلف حسب المسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول، وفقا للجداول الآتية التي نشرتها على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»:

وأكدت «السكة الحديد» أنه سوف يتم إضافة مبلغ 35 جنيه قيمة كارت الاشتراك.