غانا تفرض غرامات مالية على شركات الطيران بسبب المسافرين غير الملقحين

فرضت هيئة الطيران المدني في غانا، اليوم الإثنين، غرامات على شركات الطيران بقيمة 3500 دولار، عن كل راكب نُقل جوا إلى «مطار كوتوكا الدولي»، دون حصوله على لقاح كورونا كاملا.

قيود جديدة على شركات السفر فى غانا

وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن شركات الطيران التي تسمح بسفر ركاب على رحلاتها دون تقديم نتيجة اختبار « بى سي أر» ضد فيروس كورونا، بالإضافة إلى الركاب الذين جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية، سيتم تغريمها مبلغ وقدره 3500 دولار عن كل راكب.

وأضافت الهيئة، أنه من المقرر منع غير حاملي جنسية غانا، الذين يندرجون تحت هذه الفئة، من دخول البلاد وإعادتهم إلى نقطة انطلاقهم، على حساب شركة الطيران، فى حين أنه سيُسمح للركاب الغانيين بدخول البلاد، ولكن سيواجهون الخضوع لحجر صحي إلزامي مدته 14 يوما في منشأة مخصصة لذلك.

وأعلن مسئولون بوزارة الصحة في غانا، السبت الماضي، أنه من المقرر تطعيم المواطنين والمقيمين العائدين للبلاد باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لدى وصولهم إلى المطارات، وذلك اعتبارا من اليوم الإثنين، حال عدم تلقيهم اللقاحات.

ووفقا لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، فإن المواطنين الغانيين الذين يغادرون البلاد سيحتاجون إلى إظهار نتيجة اختباراتهم «بي سي أر»، دليلا على تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا، كما جرى تطعيم 5% فقط من سكان غانا باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

اكتشاف أول حالات الإصابة بمتحور «أوميكرون» في غانا

وكانت وزارة الصحة في غانا، كشفت فى وقت سابق، عن حالة الإصابة الأولى بمتحور «أوميكرون»، الجديد، لراكب وصل إلى مطار كوتوكا الدولي من جنوب أفريقيا، وأكد مديرعام جهاز الصحة المحلية في غانا، باتريك كوما أبواجي، أن بلاده سوف تطبق إجراءات مختلفة فيما يتعلق باختبارات الكشف عن الفيروس، بالنسبة للمسافرين القادمين من جنوب أفريقيا.