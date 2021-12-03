إنقاذ 7 حالات بلا مأوى: شردتهم الخلافات الأسرية

وجّهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق أطفال وكبار بلا مأوى بإنقاذ أطفال وكبار بلا مأوى فى محافظات القاهرة والمنيا وبورسعيد، وتحرك فريق وحدة شرق لإنقاذ سيدة عشرينية تحمل طفلة رضيعة تفترش الرصيف بألف مسكن بالقاهرة، وتبين من خلال دراسة الحالة أنها «أ. ع. ص، 19عاماً»، تحمل رضيعة عمرها 40 يوماً وبدون أوراق ثبوتية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإيداعها وطفلتها بمركز استضافة المرأة بحى الأسمرات. وقام فريق وحدة شمال القاهرة بإنقاذ طفلين فى المرج وتبين من خلال دراسة الحالة أن الطفلين «ف.ع، 10سنوات» و«س.ع، 8 سنوات» بدون مأوى بسبب التفكك الأسرى والعنف، وتم تحويل الطفلين إلى جمعية الأكمل للرعاية لتلقى الخدمات.

وقام فريق أطفال وكبار بلا مأوى فى المنيا بإنقاذ سيدة موجودة على أحد مقاعد كورنيش النيل، وتبين من خلال دراسة الحالة أنها «س. أ.ح، 28 عاماً» وفى حالة إعياء من البرد دون غطاء أو غذاء، وهى من الإسكندرية وهناك مشاكل مع أخواتها بسبب الميراث وليس لديها أوراق ثبوتية وتم إيداعها بمركز استضافة المرأة. وقام الفريق بإنقاذ السيدة «ك.م.س،35 عاماً» التى تفترش الشارع وتثير المشكلات بسبب حالتها النفسية، فقام الفريق بالتواصل مع السجل المدنى بالمنيا والتنسيق معهم لعمل بطاقة رقم قومى للسيدة.

وتم التواصل مع مستشفى الطب النفسى، والحالة تحتاج بعض الأشعات والتحاليل وقام الفريق بعمل اللازم وتم إيداعها بمستشفى الطب النفسى بالمنيا. وقام فريق أطفال بلا مأوى بالسويس بإنقاذ مواطن يعانى من اضطراب نفسى بسبب مشكلات أسرية، وقام الفريق بالتواصل مع الأسرة وتسليم الحالة.