التضامن تنقذ 7 حالات بلا مأوى بالمحافظات.. والسبب «خلافات أسرية»

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق أطفال وكبار بلا مأوى بإنقاذ أطفال وكبار بلا مأوى في محافظات القاهرة والمنيا وبورسعيد.

إنقاذ سيدة برفقة طفلة 40 يومًا

وعلى الفور تحرك فريق وحدة شرق لإنقاذ سيدة عشرينية وتحمل طفلة رضيعة تفترش الرصيف بحي ألف مسكن بمحافظة القاهرة، وتبين من خلال دراسة الحالة أن السيدة تدعى «أ. ع. ص 19عامًا»، وتحمل طفلة رضيعة عمرها 40 يومًا وبدون أوراق ثبوتية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع الجهات الحكومية المعنية وتم إيداعها وطفلها بصفة مؤقتة بمركز استضافة المرأة بحي الأسمرات حفاظاً على تكوين الأسرة وحمايتها من مخاطر الشارع.

إنقاذ طفلين بلا مأوى بشوارع القاهرة

وقام فريق وحدة شمال القاهرة بإنقاذ طفلين متواجدين بالشارع في المرج بمحافظة القاهرة وتبين من خلال دراسة الحالة أن الطفلين «ف.ع 10سنوات» و«س.ع 8 سنوات» بدون مأوى بسبب التفكك الأسرى والعنف.

وتم تحويل الطفلين فوراً إلى جمعية الأكمل للرعاية لتلقى الخدمات الأساسية من نظافة وتغذية وملابس وسيقوم فريق إدارة الحالة بعمل خطة تأهيلية للأطفال والبحث الأسري.

خلافات أسرية سبب هروب سيدة من الإسكندرية إلى المنيا

وقام فريق أطفال وكبار بلا مأوى بالمنيا بإنقاذ سيدة متواجدة علي أحد المقاعد بكورنيش النيل، وتبين من خلال دراسة الحالة أن السيدة تدعى «س. أ.ح 28 عامًا» غير متعلمة وفي غاية التعب والأعياء أثر التواجد بالشارع علي الكورنيش في البرد دون غطاء أو غذاء، وهي من محافظة الإسكندرية وهناك مشاكل مع أخواتها بسبب الميراث وليس لديها أوراق ثبوتية وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع الجهات المعنية تم إيداعها بمركز استضافة المرأة حيث تم توفير مأوى أمن لها.

إنقاذ مريضة نفسية تثير المشاكل بشوارع المنيا

وفي نفس الإطار قام الفريق أيضًا بإنقاذ السيدة «ك.م.س 35 عامًا» تفترش الشارع وتثير بعض المشكلات بسبب حالتها النفسية، فقام الفريق بمحاولة الوصول إلى أسرتها وعمل دمج أسري لها، كما وجد أنه لا يوجد لها أوراق ثبوتية فقام الفريق بالتواصل مع السجل المدني بالمنيا والتنسيق معهم لعمل بطاقة رقم قومى للسيدة.

وتم التواصل مع مستشفي الطب النفسي، حيث تبين أنه سبق وأن تم حجز الحالة بالمستشفى، وأفادت المستشفى بأن الحالة تحتاج لبعض الإشاعات والتحاليل وقام الفريق بعمل اللازم بالتنسيق مع المجتمع المدني وتم إيداعها بمستشفي الطب النفسي بالمنيا على أن يتم متابعة الحالة مع المستشفي وأيضًا العمل على إعادة صرف معاش لها.

إنقاذ طالب مضطرب نفسيًا بسبب مشاكل أسرية

وقام فريق أطفال بلا مأوى بالسويس بإنقاذ مواطن بلا مأوى، وقد تبين من دراسة حالته، وتبين أن الحالة لطالب جامعي بكلية الهندسة يعاني من اضطراب نفسي بسبب مشكلات أسرية، وقام الفريق بالتواصل مع الأسرة وتسليم الحالة بحضور مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالسويس.