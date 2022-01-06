طقس مطروح: غيوم وانخفاض في درجات الحرارة

انخفضت درجات الحرارة في مطروح، اليوم الخميس، 6 يناير 2022 بينما ارتفعت نسبة الرطوبة لتسجل أعلى معدلاتها في الأسبوع الأول من العام الجديد، وتنشط الرياح في العديد من المناطق خاصة في المدن الساحلية بنطاق مطروح من مدينة الحمام شرقا ومرورا بالعلمين والعلمين الجديدة والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني وحتى مدينة السلوم الحدودية.

درجات الحرارة في طقس مطروح

وقد سجل طقس مطروح في درجة حرارته العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، ومن المتوقع حدوث انخفاض تدريجي في معدلات درجات الحرارة، مساء اليوم، تزامنا مع احتفالات غدا السابع من يناير، بينما ارتفعت نسبة الرطوبة لتسجل في مطروح 72%.

كما سجلت سرعة الرياح 14كم/ في الساعة، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار في مطروح بنسبة 2 % وهي أقل معدلات لها خلال فصل الشتاء، مع وجود برودة في الطقس وصقيع في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتزداد مع اقتراب منتصف الليل.

الصيادون يتحدون الطقس

ولم تمنع البرودة وانخفاض درجات الحرارة في طقس اليوم الصيادين من الخروج من الموانىء البحرية الثلاثة في مطروح والسلوم الميناء الشرقي والغربي بمدينة مرسى مطروح بالإضافة إلى ميناء السلوم، من الخروج وبمراكبهم الصيد في اتجاه منطقة السلوم وحتى حدود المياه الإقليمية المصرية مع ليبيا.

تحذيرات «الصحة» من الطقس

وحذرت مديرية الصحة بمطروح، المواطنين من تخفيف الملابس وطالبتهم بالالتزام بملابس الثقيلة خاصة أصحاب الأمراض الصدرية ومرضى الجيوب الأنفية والأطفال؛ تجنبا من الإصابة بنزلات البرد والحفاظ على الصحة العامة في ظل الأجواء الشتوية الباردة، وعدم تخفيف الملابس في ظل انخفاض درجات الحرارة والصقيع الذي يسيطر على حالة الطقس غير المستقر.

ومن المتوقع أن تستمر موجة الصقيع وانخفاض درجات الحرارة حتى بداية الأسبوع المقبل، لتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية مرة أخرى.