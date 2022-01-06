فيلم «الجريمة» لأحمد عز يحقق مليونا و167 ألف جنيه في اليوم الأول لعرضه

في أول أيام عرضه، حقق فيلم «الجريمة» للفنان أحمد عز، أمس الأربعاء، ما يقرب من مليون و167 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أحمد عز يتحدث عن فيلمه «الجريمة»

ومن جانبه عبر الفنان أحمد عز عن سعادته الكبيرة بطرح فيلم «الجريمة» بدور العرض قائلاً لـ«الوطن»: «سعيد بطرح العمل في ذلك التوقيت، خاصة مع بداية العام الجديد، بالإضافة إلى سعادتي الكبيرة بمشاركة كوكبة من النجوم خلال الفيلم، والمنتج هشام عبد الخالق، وعدد آخر من النجوم».

العرض الخاص لفيلم «الجريمة»

وحرص أحمد عز على التواجد مع أبطال الفيلم بالعرض الخاص، أول أمس، بإحدى السينمات، واحتفل بالعرض الأول مع بعض الجمهور وعدد من نجوم الفن، منهم المنتج هشام عبد الخالق، ومنة شلبي، ومحمد جمعة.

في إطار من التشويق والإثارة، تنطلق أحداث الفيلم، وتدور حول أحد المجرمين المحترفين الذي يعاني من الهلوسة، ويهرب من المستشفى، ثم يتورط في جرائم أخرى تتشابك مع عدد من الشخصيات الهامة أصحاب النفوذ.

الإعلان التشويقي للفيلم

وقد حقق الإعلان الرسمي لفيلم «الجريمة» للفنان أحمد عز على «يوتيوب» ما يقرب من 70 ألف مشاهدة رغم أنه لا يتخطى الدقائق، وظهر خلاله عز بـ«لوك» جديد ما جذب الانتباه له.

أبطال فيلم «الجريمة»

الفيلم قائم على البطولة الجماعية، ويشارك فيه الثلاثي، أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني، بالإضافة إلى سيد رجب، الذي جسد دورا مختلفا ضمن أحداث الفيلم، والفنانين محمد جمعة، رياض الخولي، حجاج عبد العظيم، محمد الشرنوبي، ناردين فرج، ميرنا نور الدين، وإخراج وتأليف شريف عرفة.