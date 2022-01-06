أماكن عرض فيلم الجريمة في السينمات.. بطولة أحمد عز ومنة شلبي

بدأت السينمات المصرية عرض فيلم الجريمة، أمس الأربعاء الموافق 5 يناير، وتدور أحداث الفيلم حول أحد المجرمين المحترفين الذي يعاني من الهلوسة، ويهرب من المستشفى، ثم يتورط في جرائم أخرى تتشابك مع عدد من الشخصيات الهامة أصحاب النفوذ.

أبطال فيلم الجريمة

أبطال فيلم الجريمة هم أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، محمد جمعة، رياض الخولي، ومخرج الفيلم شريف عرفة والمؤلف أيضا شريف عرفة.

أماكن فيلم الجريمة

ويتم عرض فيلم الجريمة في سينمات جراند نايل تاور، سينما صن سيتي، سينما بورتو كايرو، سينما صن سيتي VIP، سينما جلاكسى المعادي، سينما بلازا، «أمريكانا بلازا»، سينما بوينت 90، سينما جراند الغردقة، سينما أركان MAX، سينما الزمالك، سينما جلاكسى المعادي VIP، سينما أركان VIP، سينما ديب مول، سينما بندر المعادي، سينما كوزموس، سينما السراي مول الحدائق، سينما سيتي مول، سينما سيتي ستارز، سينما الماسة، سينما مترو القاهرة، سينما سان ستيفانو مول، سينما جالكسي، سينما داندي مول، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما الهرم، سينما داون تاون، سينما ستراند إسكندرية، سينما الحرية، سينما سيني ماكس، سينما كايرو بالاس، سينما ريو، سينما جلاكسي سينبلكس مول العرب، سينما ليدو، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، سينما مدينتي، سينما كايرو فيستفال، سينما فيوتشر مول، سينما جولدن ستارز ديلوكس، سينما جولف سيتي، سينما فوكس مول مصر، سينما سيني كومفورت، سينما نايل سيتي، سينما سي سينما أمير، سينما الكروان بورسعيد، سينما رويال بلازا، سينما الرحاب.

يذكر أن فيلم الجريمة هو العمل الثاني الذي يجمع بين أحمد عز، وماجد الكدواني، ومنة شلبي، بعد فيلم «شباب تيك أواي»، وهو أيضًا التعاون الثاني الذي يجمع بين منة شلبي والمخرج شريف عرفة بعد فيلم «الإنس والجنس» للفنان محمد هنيدي.