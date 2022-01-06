انتشار الشبورة والضباب على الطرقات.. والأرصاد: اتخذوا الحذر عند القيادة

وجهت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها من انتشار الشبورة والضباب وعلى الطرقات المختلفة، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث حوادث بالطرقات، لتستمر تلك الشبورة حتى السبت الموافق 8 يناير، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وحددت هيئة الأرصاد الجوية أماكن انتشار الشبورة والضباب، حتى يستطيع السائقين والأشخاص الذين يسيرون في تلك الطرقات المحدده اتخاذ الحذر عند القيادة بها، والتي جاءت كالتالي:

أماكن انتشار الشبورة المائية والضباب على الطرقات

الخميس 6 يناير:

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك انتشار للشبورة الكثيفة، والتي قد تصل إلى حد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنتشر الشوائب العالقة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين.

الجمعة 7 يناير:

ومن المتوقع أن تصل الشبورة إلى حد الضباب على بعض الطرقات المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وسقوط للأمطار الخفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

السبت 8 يناير:

تنتشر الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية السائقين بضرورة اتخاذ الحذر الكافي عند القيادة في الطرقات، في ظل انتشار الشبورة المائية والضباب عليها، وتجنب السرعة عند القيادة لتجنب حوادث الطرقات.