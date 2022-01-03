الأرصاد تعلن تحسن الطقس وتحذر من شبورة مائية كثيفة لنهاية الأسبوع (فيديو)

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحسن الأحوال الجوية، إذ تقل كميات وفرص سقوط الأمطار بشكل كبير مقارنة بالـ4 أيام الماضية وحالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد.

وأوضحت أنَّ اليوم سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار وستكون خفيفة لمتوسطة على كل المناطق التي تطل على البحر المتوسط والسواحل الشمالية للبلاد وبعض مناطق شمال الدلتا، وستكون هناك فرص على بعض مناطق من جنوب الدلتا، وستمتد الأمطار للقاهرة الكبرى ولكنها ستكون أمطار خفيفة وغير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.

الشبورة المائية الكثيفة وصلت لحد الضباب

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سمر الزهيري ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الشبورة المائية الكثيفة تكوّنت اليوم وصلت لحد الضباب على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وتسببت في إغلاق بعض الطرق مثل طريق «شبرا - بنها الحر»، شارحة أنَّ الشبورة المائية الكثيفة تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

طقس شتوي معتدل الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّ اليوم ستبدأ فترة استقرار الأحوال الجوية، مشيرة إلى أنَّ الطقس سيكون شتويًا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، ويكون مائل للدفء على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار، وخلال ساعات الليل سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بشكل ملحوظ، كما سيكون الطقس شديد البرودة على جميع مناطق الجمهورية وقد يصل لحد الصقيع في بعض المناطق.

درجة الحرارة الصغرة تقل عن 5 درجات وسط سيناء

وذكرت أنَّ درجة الحرارة الصغرة تقل عن 5 درجات في وسط سيناء، موضحة أنَّ فرص الأمطار ستتلاشى تمامًا بدءا من الغد وسيكون هناك استقرار تام بالأحوال الجوية مع انعدام فرص سقوط الأمطار، وستكون الظاهرة المؤثرة من الغد وحتاى نهاية الأسبوع هي الشبورة المائية.