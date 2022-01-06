أشهر طفل في السينما: «أجري في فيلم طاقية الإخفاء 60 جنيها»

روى الفنان أحمد فرحات، أشهر طفل في السينما المصرية، ذكرياته مع زمن الفن الجميل، وعلاقته بالفنانين الكبار على غرار العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، وفريد الأطرش وعمر الشريف، موضحًا أن أجره في فيلم «طاقية الإخفاء» الذي شارك فيه بلغ 60 جنيها، وهو ما يوازي أجر العندليب عن 3 أفلام سابقة: «كان لسه في بدايته والموسيقار مضّاه على 3 أفلام بـ20 جنيه للفيلم، وده كان أجر أقل من أجر الفنان الممثل الثانوي».

«الموجي» زعل مع عبدالحليم حافظ بسبب رفضه زيادة الأجر

وأوضح: «العندليب مضى عشان خاطر موسيقار الأجيال، قلت له ازاي تقبل بهذا العك، قالي وهو أنا أطول عبد الوهاب يلحن لي، والموجي زعل منه لأنه كان بيلحن له الأغنية بـ20 جنيه ومكنش يعرف راتب حليم من الأفلام الـ3، فزعلوا من بعض ومبقاش يلحن له مدة كبيرة، وبعدها صالحه وقدم له أغنية جبار وقاله بس قوية عليك ووافق حليم واتجنن بيها».

هند رستم «لمعتني»

وأضاف «فرحات» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أنه كان سعيدًا بالتعاون مع النجمة الراحلة هند رستم في فيلم «إشاعة حب»، وأنه حصل على 10 جنيهات عن مشاركته في التصوير لمدة يومين فقط، حيث منحه المخرج فطين عبدالوهاب الفرصة لقول ما يريده، بعد تقديمها في الفيلم: «قلت له ما أقول نكتة، فلما قلتها له، عجبته وقالي حلوة، وهند رستم لمعتني وسابت لي مساحة كبيرة».

قلت لعبد الحليم إني بحب فريد الأطرش أكتر منه

وكشف تفاصيل أول لقاء جمعه بالعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ: «وقتها كان في مقارنة، قالي بتحبني أكتر ولا فريد الأطرش، قلت له بحب أستاذ فريد، ووقتها كان عندي 5 سنوات، وقلت له أنت بتغني بس، لكن فريد الأطرش بيلحن ويغني لنفسه، لكنه بعد كده لما اتكلم عني كويس وقال إنه بيحبني عشان أنا صريح».

5 أفلام مع عبدالمنعم إبراهيم

ولفت أحمد فرحات إلى أنه تعاون مع النجم الكوميدي الراحل عبدالمنعم إبراهيم في 5 أفلام: «روحه كانت خفيفة جدا، وكان أول ما يدخل مكان التصوير الناس كانت تسيب اللي في ايديها وتتكلم معاه، لأنه كان مبهج وبيدي الناس طاقة إيجابية».