ملتقى القاهرة يكرمه.. سماح أنور: أحمد عبد العزيز «جان» السينما المصرية

قدمت الفنانة سماح أنور الفيلم التسجيلي الخاص بأعمال الفنان أحمد عبد العزيز، في إطار حفل تكريمه من ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية، برئاسة المخرج أشرف أبو النجا، عن مجمل أعماله الفنية، الذي يقام الآن، في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، في احتفالية يقيمها صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، بحضور العديد من الفنانين والصحفيين.

سماح أنور تشيد بأدوار أحمد عبد العزيز

وخلال تقديم الفيلم التسجيلي، مدحت سماح أنور الفنان أحمد عبد العزيز، وأعماله الفنية، قائلة إنه «جان» السينما المصرية، حيث أنه قدم أدوارا كبيرة أمام نجمات السينما المصرية، مشيرة إلى أنه فنان كبير وعظيم.

نجوم الفن يحضرون حفل تكريم أحمد عبد العزيز

كما حرص مجموعة من الفنانين على حضور حفل التكريم، أبرزهم الفنانة رجاء حسين، أحمد شاكر عبد اللطيف، علي الحجار، فاروق فلوكس، أحمد سلامة وغيرهم من الفنانين.

آخر أعمال الفنان أحمد عبد العزيز

جدير بالذكر، أن الفنان أحمد عبد العزيز شارك مؤخرًا في إحدى حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع، التي جاءت بعنوان «أوضة وصالة»، شاركه في بطولتها، إنعام سالوسة، رشوان توفيق، شاهيستا سعد، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار.

قصة حكاية أوضة وصالة

ودارات أحداث المسلسل، في إطار الـ5 حلقات، حول الفنان أحمد عبد العزيز وهو يعمل موظف أمن، ويعمل من أجل أبنائه ويحاول أن يرعاهم بشكل كامل، بعد رحيل زوجته.

أحمد عبد العزيز يشارك في «كلبش3»

كما شارك في الجزء الثالث من مسلسل «كلبش» رمضان الماضي 2019 مع الفنان أمير كرارة، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، وغيرهم من النجوم، تأليف باهر دويدار، ومن إخراج بيتر ميمي.