«هنيدي وإسعاد وسماح» ينعون مها أبو عوف: اللهم هون ما تبقي من العمر

خيم الحزن على الوسط الفني منذ إعلان وفاة الفنانة «مها أبو عوف»، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حيث رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز 65 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.

وحرص عدد من نجوم الفن على نعي الفنانة الراحلة وتقديم العزاء إلى أسرتها، معبرين عن حزنهم الشديد بفقدها، وكان من بينهم الفنان محمد هنيدي الذي نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات «تويتر» صورة للراحلة، معلقا عليها: «البقاء لله في الفنانة الجميلة مها أبو عوف اللهم ارحمها واغفر لها يارب».

صلاح عبد الله: مع السلامة يا أطيب قلب

كما طالب الفنان صلاح عبد الله جمهوره بالدعاء لها، حيث نشر صورة لها ودون أعلاها: «في رعاية الله.. مع السلامة يا أطيب قلب.. ياأحلى ابتسامة»، وأرفقها بتعليق: «وتتوالى المفاجآت الحزينة الصادمة ولكننا راضون بقضاء الله وقدره وكلنا لها وربنا يجعل معاناتك في ميزان حسناتك أرجوكم الفاتحة والدعاء».

سماح أنور: هتوحشي الدنيا كلها يا مها

بينما عبرت الفنان سماح أنور عن حزنها الشديد لفقد الفنانة مها أبو عوف، ونشرت صورة لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، معلقة عليها: «بقالي ساعة مش عارفة أقول إيه، ومش هعرف يا مها هتوحشي الدنيا كلها يا أختنا وصاحبتنا كلنا، سلمي على زوز وكل الغاليين يا نور عيني».

إسعاد يونس: اللهم هون علينا ما تبقى من العمر

بينما نعت الفنانة إسعاد يونس صديقتها مها أبو عوف برسالة مؤثرة، حيث قالت: «وداعا صديقتي وحبيبتي وعشرة السنين الجميلة، خبر صادم و مفجع، اللهم هون علينا ما تبقى من العمر فقد أصبحت الأيام ثقيلة في ظل رحيل الأحباب»، تعليقًا على صورة الراحلة عبر «انستجرام».