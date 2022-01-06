باسل السيسي: آلاف المصريين سيحرمون من أداء العمرة بسبب الاشتراطات

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إنّ ندرة تأشيرات العمرة وارتفاع أسعار البرامج هذا العام بسبب الضوابط والاشتراطات المصرية والسعودية، ستتسبب في حرمان عشرات الآلاف من المصريين من آداء مناسك العمرة للموسم الحالي الذي سيبدأ خلال الشهر المقبل.

موسم عمرة إستثنائي

وأضاف لـ«الوطن»، أن موسم العمرة لهذا العام سيكون استثنائيًا في كافة تفاصيله سواء من حيث الضوابط والاشتراطات المطبقة خلاله أو من حيث الأعداد التي سيسمح لها بالسفر لآداء المناسك، لافتا إلى أنّ هذا الموسم يعتبر من المواسم القليلة التي يكون فيها الطلب على السفر للعمرة أكبر من التأشيرات المتاحة للسفر.

أسعار البرنامج الإقتصادي تتراوح من 22 إلى 25 ألف جنيه

وأشار إلى أنه رغم المستجدات التي طرأت على موسم العمرة هذا العام سواء من حيث عدم السماح للمعتمرين بتكرار العمرة خلال رحلتهم إلا بعد مرور 10 أيام من العمرة الأولى، أو من حيث الضوابط الصحية للسفر والإجراءات الطبية التي سيتم تطبيقها على المعتمر عبر إجراء تحاليل pcr سواء قبل السفر للسعودية أو العودة لأرض الوطن والمتابعة الطبية المستمرة طوال مدة البرنامج فضلا عن نظام التسكين وغيرها من الضوابط الأخرى إلّا أنّه رغم ذلك فمن المتوقع أن تتراوح أسعار برامج العمرة الاقتصادية ما بين 22 إلى 25 ألف جنيه للبرنامج الذي تبلغ مدته أسبوعين.

وأوضح «باسل»، أنّ أعداد تأشيرات العمرة التي سيتم تحديدها من قبل لجنة جوائح كورونا وفقا للإشتراطات والضوابط الصحية خلال هذا الموسم الاستثنائي ستكون أقل من التأشيرات التي تم تنظيمها خلال الأعوام السابقة وبفارق كبير.

وأكد نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق أنّ الشركات في انتظار إعلان غرفة شركات السياحة عن الأسعار الخاصة برسوم الغرفة وقيمة الإجراءات الطبية ووثيقة التأمين الصحي حتى تستطيع الإعلان عن الأسعار النهائية للعمرة، موضحا أنّ شركات السياحة بدأت حاليا في إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة فضلا عن تسجيل مشرفيها الذين سيرافقون المعتمرين المصريين هذا العام إلكترونيا لدي وزارة السياحة والآثار.