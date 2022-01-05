السعودية تعلن عن المدة المسموحة لتكرار العمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أمس الثلاثاء، إلغاء تكرار العمرة وإمكانية حجز تصريح جديد فور الانتهاء من التصريح السابق.

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية، إن المدة المسموحة لتكرار طلب السماح بأداء عمرة جديد هي 10 أيام من تاريخ انتهاء العمرة السابقة.

وأرجعت الوزارة في بيان صحفي لها، سبب التعديل في تحديد المدة المسموحة لتكرار العمرة إلى الإجراءات الاحترازية التي جرى إعادة تطبيقها في الحرمين الشريفين والمملكة، وفقا للزيادة المتسارعة في إصابات كورونا والتي تشهدها السعودية في الأيام الماضية.

إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق اعتمرنا

يذكر أن وزارة الحج والعمرة أعلنت في ديسمبر الماضي، تفاصيل حجز تصاريح أداء العمرة خلال شهر يناير.

وذكرت الوزارة أن إتاحة خدمة إصدار التصاريح لأداء العمرة سيكون من خلال تطبيق "اعتمرنا" للراغبين بأداء العمرة أو لأحد المرافقين لهم.

ويعتمد تطبيق "اعتمرنا" على إعلام المعتمرين بالسعة المحجوزة في الحرم المكي، وذلك بالاعتماد على اللونين الأحمر والأخضر، ليشير اللون الأحمر إلى وجود "ازدحام مرتفع" أما اللون الأخضر فيشير إلى الخفيف" لتعريف المعتمرين بمدى الازدحام داخل الحرم المكي.

تشديد الإجراءات الوقائية

يذكر أنه في وقت سابق أعلنت حكومة المملكة عن إعادة تشديد بعض الإجراءات الوقائية المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، إذ قررت إعادة الالزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات في المملكة، اعتبارا من الساعة السابعة من صباح يوم الخميس الموافق 30 ديسمبر الماضي.

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية، أن هذا القرار يأتي بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفيروس كورونا والسلالات المتحورة منه.

تطبيق إجراءات التباعد في الحرم المكي

ومن جانبها، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن تطبيقها إجراءات التباعد الجسدي بين المصلين والمعتمرين في كامل المسجد الحرام وساحاته الخارجية، حيث أعادت ملصقات التباعد الجسدي بين صفوف المصلين ومسارات المعتمرين، على أن تتضمن تلك الإجراءات، صحن المطاف والمصليات داخل الحرم المكي وساحاته حفاظا على سلامة المعتمرين والمصلين والوقاية من جائحة كورونا.

ارتفاع معدل الإصابات بكورونا في المملكة

يذكر أن وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة و2585 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، معلنة ارتفاع أعداد الإصابات بنحو 70%، والحالات الحرجة بنحو 50% خلال يوم واحد.

وصرح محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، في وقت سابق، بأن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في البلاد، يشهد تسارعا عاليا في الارتفاع، مضيفا أن الموجات السابقة مرت بمراحل عدة، لكن الموجة الأخيرة هي الأعلى بلا منازع، على حد تعبيره.

وأوضح متحدث الصحة: المنحنى الوبائي في المملكة، يسجل موجة تواكب الموجة العالمية من حولنا، وتسارعا عاليا في الارتفاع في غضون 4 أيام، ونتوقع زيادة في الارتفاع الأيام المقبلة، وهوما حدث بالفعل، وارتفعت الإعداد المصابة في الأيام الماضية.

وأشار العبد العالي، إلى أن أعداد الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الصحية ودخول العناية الحرجة، مضيفا «معظمها حالات لم تستكمل جرعات اللقاحات».