3 فئات محرومة من أداء العمرة بعد إعلان الاشتراطات المصرية والسعودية

كشفت وزارة السياحة والآثار، الأربعاء الماضي، عن الضوابط المنظمة لسفر المصريين لأداء العمرة، بعد تعطلها لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، والتي من المقرر أن تبدأ خلال شهر رجب المقبل، لمدة 3 أشهر.

الاشتراطات المصرية والسعودية للسفر للعمرة

وفي هذا الصدد، قال علاء أبوزينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه بعد صدور الضوابط المصرية والسعودية للعمرة لهذا العام، فإن هناك بعض المواطنين المصريين ستمنعهم الاشتراطات التي تضمنتها الضوابط من السفر لآداء المناسك هذا العام.

وكشف «أبو زينة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الفئات التي تمنع من السفر لأداء العمرة في 2022، وتشمل:

1- المواطنين المصريين أقل من 12 عامًا، إذ حددت الضوابط السعودية هذا السن للراغبين في السفر لأداء العمرة.

2- المواطنين المصريين الذين يعانون من أمراض مزمنة، خاصة التي تتعلق بالجهاز التنفسي، كونهم أكثر الناس عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

3- المواطنين المصريين غير الحاصلين على تطعيمات كورونا، إذ حددت الضوابط المصرية والسعودية المنظمة للعمرة، ضرورة حصول المعتمرين على أيا من التطعيمات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

بدء توثيق عقود وكالة العمرة

وأشار عضو الجمعية العمومية، إلى أن شركات السياحة بدأت حاليًا في إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة مع الوكالات السعودية، إذ ستبدأ بعد ذلك في تسويق البرامج بعد الانتهاء من حجز فنادق إقامة المعتمرين المصريين بمكة والمدينة، وتحديد مواعيد السفر والعودة.

توقيع عقد استرشادي بين الشركة السياحية المنظمة للعمرة وبين المعتمر

وأوضح أنه يجرى توقيع عقد استرشادي بين الشركة السياحية المنظمة للعمرة وبين المعتمر، يشمل كافة تفاصيل برنامج العمرة، على أن يدرج هذا العقد على البوابة المصرية للعمرة لتكون ضامنة للطرفين.

وبالنسبة للأسعار، أكد عضو الجمعية أن شركات السياحة لم تعلن حتى الآن الأسعار النهائية لبرامج العمرة، نظرًا لعدم إعلان شركات الطيران أسعار تذاكر الطيران للعمرة، فضلا عن عدم إعلان غرفة شركات السياحة قيمة الرسوم التي تحصل من كل معتمر.