إلهام شاهين وأشرف زكي ومحمود قابيل يحضرون جنازة مها أبو عوف

وصل عدد من الفنانين إلى مسجد الرحمن الرحيم، بالقاهرة، لتشييع جثمان الراحلة مها أبو عوف، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، داخل أحد المستشفيات، بعد صراع مع مرض السرطان.

توافد نجوم الفن على جنازة مها أبو عوف

ووصل إلى المسجد قبل دقائق من تشييع الجثمان وانطلاق جنازة الفنانة الراحلة كل من الفنانين: أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومحمود قابيل، وأيمن عزب، ومنير مكرم، وسهير عبد القادر، وأحمد الحلوانى، إلهام شاهين، فضلا عن العديد من محبي الفنانة الراحلة.

أشرف زكي: النقابة تابعت حالتها بشكل مستمر

وقال أشرف زكي، خلال بث مباشر لـ«الوطن»، إن الراحلة كانت علامة من علامات الفن، وإن نقابة المهن التمثيلية، كانت تتابع حالتها بشكل مستمر حتى يوم وفاتها.

آخر أمنيات الفنانة الراحلة

يذكر أن الفنانة مها أبو عوف شاركت جمهورها، قبل وفاتها بمنشور عن أمنياتها في العام الميلادي الجديد، إذ نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يوم 29 ديسمبر الماضي: «باقي على السنة الجديدة أيام بسيطة جدا.. كل سنة وكل الناس الغاليين على قلبي طيبين وبخير، ويا رب ندخل السنة الجديدة، وكلنا مجبورين الخاطر».

آخر أعمال مها الدرامية

قدمت مها أبو عوف، خلال مشوارها الفني، أكثر من 130 عملا بين السينما والدراما، لعل أشهرهم مشاركتها في مسلسل «راجل و6 ستات»، فضلا عن أن آخر مشاركاتها الدرامية، كانت مسلسل «الحرير المخملي»، الذي عرض قبل انتهاء عام 2021، والعمل سيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدي التايه، ومن إخراج أحمد حسن، ومن بطولة حسين فهمي، وداليا مصطفى.