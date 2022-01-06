منير مكرم أول الحاضرين لجنازة مها أبو عوف في مسجد الرحمن الرحيم

بدأ منذ قليل توافد عدد من نجوم الفن على مسجد الرحمن الرحيم، لحضور جنازة الفنانة مها أبو عوف التي من المقرر أن تقام بعد صلاة الظهر، وكان أول الحاضرين من الوسط الفني منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية.

منير مكرم ينعي مها أبو عوف: فقدنا فنانة كبيرة

وعبر الفنان منير مكرم عن حزنه بفقد الفنانة مها أبو عوف وذلك خلال استضافته في بث مباشر لجريدة «الوطن»، وقال: «فقدنا فنانة وقيمة فنية كبيرة برحيل مها أبو عوف، وبننعى رحيلها للوسط الفني ولأسرتها وأهلها، كانت فنانة كبيرة وهتفضل عايشة معانا بفنها، والدوام لله»، وأشار «مكرم» إلى أن نقابة المهن التمثيلية كانت دائمة التواصل مع الفنانة الراحلة خلال فترة مرضها الأخيرة.

وفاة الفنانة مها أبو عوف

ورحلت الفنانة مها أبو عوف عن عالمنا فجر اليوم الخميس بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز الـ65، وذلك بعد نقلها «أبو عوف» إلى المستشفى قبل وفاتها إثر إصابتها بالتهاب رئوي حاد فضلا عن معاناتها من مرض السرطان الذي تمكن من جسدها، وذلك حسب تصريحات شقيقها لـ «الوطن».

أخر أعمال الفنانة الراحلة

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مها أبو عوف، مسلسل «الحرير المخملي»، الذي عُرض خلال الفترة الماضية، وهو مأخوذ عن رواية «الحرير المخملي»، لأميمة عزالدين.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: مصطفى فهمي، داليا مصطفى، مها أبو عوف، أحمد وفيق، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامي مغاوري، طارق صبري، كما أنه سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.