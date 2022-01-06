عاجل.. وصول جثمان مها أبو عوف إلى مسجد الرحمن الرحيم للصلاة عليها

وصل منذ قليل جثمان الفنانة الراحلة مها أبو عوف برفقة عائلتها إلى مسجد الرحمن الرحيم، استعدادًا لصلاة الجنازة عليها بعد صلاة الظهر، وذلك بحضور عدد من نجوم الفن، وظهرت ميرفت أبو عوف شقيقة الفنانة مها أبوعوف في حالة انهيار وبكاء شديد.

فنانون يحضرون جنازة مها أبوعوف

وحرص العديد من الفنانين ومحبي الفنانة الراحلة لحضور مراسم تشييع جثمانها، ومن أبرز الفنانين المشاركين الفنان أشرف زكي، ومنير مكرم، وإلهام شاهين، محمود قابيل، أيمن عزب، وغيرهم من الفنانين.

وفاة الفنانة مها أبو عوف

رحلت الفنانة مها أبو عوف عن عالمنا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز الـ 65، داخل إحد المستشفيات في القاهرة، بعد تعرضها لالتهاب رئوي حاد نتيجة خضوعها لعدة أشهر لعلاج ورم سرطاني.

آخر أمنيات الفنانة مها أبو عوف

وكانت آخر أمنيات الفنانة الراحلة «جبر الخواطر»، حيث كانت دائمة التفاعل مع جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكان آخر منشور لها وهي تحتفل بالعام الميلادي الجديد يوم 29 ديسمبر الماضي، حيث كتبت: «باقي على السنة الجديدة أيام بسيطة جدا.. كل سنة وكل الناس الغاليين على قلبي طيبين وبخير، ويا رب ندخل السنة الجديدة وكلنا مجبورين الخاطر».

نجوم الفن ينعون مها أبو عوف

وحرص عدد كبير من نجوم الفن خلال الساعات الماضية على نعى مها أبوعوف عبر حسابتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أبرزهم الفنان محمد هنيدي، والفنانة سماح أنور، والفنانة إسعاد يونس، والفنان صلاح عبد الله وغيرهم من الفنانين.

آخر أعمال مها أبو عوف

وكان آخر مشاركات مها أبوعوف الدرامية من خلال مسلسل «الحرير المخملي» الذي عرض الفترة الماضية قبل انتهاء عام 2021، وهو سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدي التايه، ومن إخراج أحمد حسن، كما أنه من بطولة حسين فهمي، وداليا مصطفى.