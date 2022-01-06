أغنية التالتة ممكن للجوكر تتصدر يوتيوب.. «دس تراك» على أبيوسف

تصدرت أغنية التالتة ممكن للجوكر، «تريند» موقع الفيديوهات «يوتيوب»، بعد ساعات قلية من طرحها على القناة الرسمية لمغني الراب «الجوكر»، إذ وصلت مشاهداتها إلى 386 ألف مشاهدة، بعد 9 ساعات من إطلاقها، بجانب تصدرها منصات التواصل الاجتماعي، إذ تعتبر الأغنية «دس» على مغني الراب أبيوسف، أي هجوم في عالم أغاني الراب.

أغنية التالتة ممكن للجوكر

تعتبر التالتة ممكن للجوكر، الأغنية السادسة التي يطرحها مغني الراب في الفترة الأخيرة، بعد فترة من الغياب، إذ عاد بأغنية «رقم واحد»، محققا مشاهدات قاربت 10 ملايين، وطرح من بعدها عدد من الأغاني منها: «مش زي اللي حاسه»، «تطلب أما تطلب»، «طينة» و«الأب».

من هو الجوكر؟

الجوكر، مغني راب معروف، اسمه الحقيقي أحمد ناصر، من مواليد عام 1992، وحصلت قصيدته بعنوان «سيدتي» على المركز الأول في مسابقة صغار الأدباء عام 2007.

ويعتبر من أوائل مغنين الراب في مصر، إذ قدم عددا من الأغاني، لكن بدأ الجمهور يعرفه على نطاق أوسع، بعد أغنية «في اختلافنا رحمة»، التي تعاون فيها مع الموزع عزيز الشافعي عام 2012.

وتبعها بمجموعة من الأعمال، التي حققت نجاح، وبالرغم من ذلك كان هناك فترات توقف طويلة في مشواره الفني، إذ أعلن اعتزاله في عام 2014.

وأوضح في تدوينة عبر حسابه على «فيسبوك»، في ذلك الوقت، إنه قرر الاعتزال والتركيز في حياته ومستقبله، بعد ما أضاع الغناء منها الكثير، لكن مع ضغط جمهوره عاد مرة أخرى، وتكررت أيضا، شائعات اعتزاله في العامين الأخيرين، لكنه عاد بأغنية «رقم واحد» التي طرحها في يوليو الماضي.