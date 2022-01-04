محافظ الغربية يناقش مقترح إنشاء «مجرز نصف آلي وسوق للماشية» بالمحلة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة حريصة كل الحرص على القضاء على الأسواق العشوائية وتطوير ورفع كفاءة المجازر داخل نطاق المحافظة.

محافظ الغربية يوجه بالقضاء على الأسواق العشوائية

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِدَ مساء اليوم بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور النائب عبد المنعم إمام، النائبة سامية توفيق، واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، لبحث خطوات إنشاء مجزر جديد وسوق للماشية لخدمة أهالي المحلة الكبرى.

محافظ الغربية: يناقش مقترح إيقاف العمل بمجزر المحلة الحالي

وخلال الاجتماع ناقش محافظ الغربية الاقتراح المقدم من نواب المحلة بشأن إيقاف العمل بمجزر المحلة الحالي نظراً لتردي حالته، وإنشاء مجزر جديد على غرار المجرز نصف الآلي بقرية شبشير الحصة، كما ناقش المحافظ مع الحاضرين مقترح إنشاء سوق للماشية بمركز المحلة.

وأكد محافظ الغربية، أن التعاون المثمر بين أجهزة المحافظة التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يأتي في إطار اهتمام الجميع بالتكاتف من أجل رفعة شأن المحافظة وتوفير حياة كريمة للمواطنين وفق جدول زمني خلال الفترة المقبلة.

القيادات التنفيذية يوافقون علي إنشاء مجزر نموذجي

جاء ذلك بحضور اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة، الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، الدكتور خالد أبو شادي مديري مديرية الزراعة، الأستاذ ناجي حنا مدير مدير إدارة أملاك الدولة بالديوان والدكتورة إيمان الشيخ مدير الإدارة الاقتصادية بالديوان.