محافظ الغربية يسلم 30 عقدا لتقنين التعديات على أراضي الدولة

سلم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، 30 عقد لتقنين التعديات على أراضي الدولة بالمحافظة وذلك طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 وذلك ضمن الإجراءات التي تتبعها المحافظة لتقنين أوضاع المواطنين، بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتسعير وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون المنظم وذلك بحضور ناجي حنا مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة.

«رحمي»: قبول 1224 طلب من أصل 1370

ومن جانبه أشار رحمي أن عدد الطلبات المقدمة والمسدد عنها الرسوم المقررة بلغ 1370 طلب تمت معاينتهم بالفعل، تم قبول عدد 1224 طلب منها ورفض 146 آخرين لعدم انطباق الشروط والضوابط الواردة بالقانون، بذلك يصل إجمالي العقود المحررة للمواطنين إلى 889 عقدا بإجمالي مبلغ 100 مليون جنيه ليتبقى 103 عقد لم يتقدم أصحابها لسداد المبالغ المستحقة عليهم.

وناشد المحافظ جميع المواطنين الذين تمت الموافقة على طلبات التقنين الخاصة بهم بسرعة التقدم لسداد المبالغ المستحقة عليهم وتحرير العقود تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مؤكداً على حرص الدولة بكل أجهزتها على استرداد حقوقها واسترداد حق الشعب.