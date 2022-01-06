ضبط لحوم فاسدة ومجهولة المصدر في حملات على منشآت سياحية بالأقصر

شنت مديرية الطب البيطري بالأقصر، حملة مكبرة برئاسة الدكتور فتحي سلمي، مدير عام الطب البيطري بمحافظة الأقصر، والدكتورة وسام المرشدي، مدير إدارة التفتيش، بالاشتراك مع شرطة السياحة وشرطة البيئة والمسطحات، ومفتشي التموين ومكتب السياحة وشؤون البيئة والأمن الصناعي، للتفتيش على الفنادق والمطاعم والمجازر ومحلات بيع الجزارة والأسماك والثلاجات حفاظا على سلامة الغذاء وصحة المواطنين.

استمرار الحملات بالمحافظة

وأكد الدكتور فتحي سلمي، مدير عام الطب البيطري بالأقصر، في بيان، على أن الحملات مستمرة بكافة مدن المحافظة لضبط أي مخالفات أو تلاعب في المواد الغذائية، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وسلامة الغذاء المطروح في الأسواق.

المرور على المنشآت السياحية

وأوضح البيان، أن الحملة مرت على 3 منشآت سياحية، حيث تم إعدام 15 كيلو جرام من مصنعات اللحوم المفروم وكبدة مجمدة مستوردة وحواوشي، كما تم ضبط كمية 17 كيلو جرام لحوم بقري ذبح خارج المجزر وتوجد عليه أختام غير حكومية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونيا.

كما تم ضبط 33 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستخدام داخل محل بيع المجمدات وهي «15 كيلوا جرام شحوم حيوانية غير معلومة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و9 كيلو جرامات من قطع كبدة مجمدة مستوردة غير معلومة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية، و5 كيلو جرامات كبدة وقوانص وصدور فراخ منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مع تغير في الخواص الطبيعية.

500 كيلو مصنعات اللحوم منتهية الصلاحية

كما نجحت الحملة في ضبط 4 كيلو جرامات من لحوم الخنازير مجهولة المصدر، وضبط ثلاجة بها كمية 500 كيلو جرام من مصنعات اللحوم المفروم وكبدة مجمدة مستوردة وحواوشي ودواجن وأسماك منتهية الصلاحية مع تغيير في الخواص الطبيعية، وتنبعث منها رائحة كريهة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونيا.