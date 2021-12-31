إعادة غلق مطعم سوري شهير بالعجوزة: «أصحابه فكوا الشمع» بعد ضبط لحوم فاسدة

في اطار حملات الرصد والمتابعه لضبط المخالفين قامت محافظة الجيزة من خلال حي العجوزة بإعادة غلق وتشميع مطعم مأكولات سورية شهير بالعنوان ١٠ شارع محمود بدر الدين بجوار سور نادي الترسانه بحي العجوزة وذلك بعد قيام المنشأة المخالفه بفك الشمع الذي تم وضعه بعد ضبط ٣٧٥كجم شاورما لحوم ودواجن وحوالي ٧٥ كجم دهون حيوانية وجميعهم بهم تغيرات بالخواص الطبيعية ولايوجد بيانات لها وغير صالحة للاستخدام الادمي وبعضها بها رائحه كريهه وذلك بعد قيام الأطباء بالكشف عليها .

وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع قسم شرطة العجوزة وذلك استكمالا للمجهودات التي تشنها محافظة الجيزة ، لتحقيق الدور الرقابي للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين .