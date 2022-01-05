«الأورمان» تنظم مؤتمرها السنوي للتنمية المستدامة بالأقصر في مارس

تستعد جمعية الأورمان بمحافظة الأقصر، خلال الفترة من 2 حتى 5 مارس المقبل، لتنظيم فعاليات المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة، وذلك للعام الثاني داخل المحافظة السياحية، تحت عنوان «الاستدامة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية»، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء البنوك والشركات والكيانات الاقتصادية الكبرى داخل مصر.

ويعتبر المؤتمر السنوي استكمالاً للدور التنموي الذي بدأته جمعية الأورمان منذ ما يزيد عن 30 عاماً في جميع محافظات، وتأكيداً على دور العمل الأهلي والقطاع الخاص في تنمية المجتمعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

محاضرات وورش عمل

وأوضح محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان، في بيان صحفي، أن جمعية الأورمان تستضيف في المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة للعام الثاني على التوالي فى محافظة الأقصر، عددا كبيرا من المحاضرين العالميين حول العالم، بهدف تقديم محاضرات وورش عمل متنوعة حول التنمية المستدامة لضيوف المؤتمر، وذلك استكمالاً للدور الذي بدأته عام 2020 فى المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة الأول، بهدف عرض كل ما هو جديد فى مجال الاستدامة، فضلا عن رسم خارطة طريق للحلول المقترحة لتحقيق التعاون وخلق شراكات بين قطاع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

تبادل الأفكار والمقترحات

ويضيف نائب مدير عام جمعية الأورمان، ومن ضمن أهداف المؤتمر مشاركة الحاضرين للتعرف على التوجهات العالمية في تحقيق التنمية المستدامة من ذوي الخبرة فضلا عن تبادل الأفكار والمقترحات، من خلال مناقشات ثرية بين ممثلي كبرى الكيانات الاقتصادية في مصر، وفي ظل وجود ممثلي المنظمات الدولية والقطاع الأهلى وأيضاً الحكومي، توحيد وتوجيه الجهود لتفعيل وتنظيم العائد من التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف المرجوة بحلول ٢٠٣٠في المؤتمر السنوى في الأقصر.