جامعة كفر الشيخ تتقدم في تصنيف «جرين متريك» وتحتل المركز الثاني محليا

حققت جامعة كفرالشيخ ترتيبا متقدما في تصنيف «جرين متريك» العالمي للجامعات الخضراء «UI Green Metric World University Rankings 2021»، بحلولها في المركز الثاني على مستوى أفريقيا، وتقدمها إلى المركز 217 عالمياً، بعد أن أظهر التقرير تفوق الجامعة وحصولها على مراتب متقدمة، في إنجاز جديد ضمن سلسلة الإنجازات التي حققتها الجامعة في مشوارها لتحقيق الريادة وتعزيز مكانتها العلمية والأكاديمية على المستويين المحلي والعالمي.

وأعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، أن تصنيف الجامعة جاء في هذا المركز المتميز نظير حرصها على تحقيق التنمية المستدامة بجميع جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، واهتمامها بالمعايير المتعلقة بالبيئة الخضراء، حيث يراعي مبنى الجامعة في تصميمه مجموعة من المبادئ والاعتبارات الصديقة للبيئة في البناء والتي تضمن للجامعة مبدأ الاستدامة.

دسوقي: الجامعة تتقدم للعام الرابع على التوالي

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن هذا التقدم الذي حققته الجامعة للعام الرابع على التوالي والظهور المشرف للجامعة في مختلف التصنيفات العالمية الرصينة والمعتمدة دولياً يشكل إضافة مهمة إلى سجل الجامعة الناصع في كافة المجالات وفي صدارتها التصنيفات العالمية لتضع بذلك نقطة جديدة مضيئة في تاريخها ومسيرتها العلمية والأكاديمية الحافلة بالتميز والإنجازات.

وأوضح دسوقي، أن هذا الإنجاز يشكل دافعاً للجامعة للمضي نحو التطوير والتحديث لتعزيز سمعتها وتقدمها العلمي في مختلف المجالات، مشدداً على أهمية دور الجامعات في نشر ثقافة التميُّز وترسيخ مفهوم الاستدامة والعمارة الخضراء باعتبارها أحد التوجهات الحديثة في البناء، متقدماً بالتهنئة إلى أسرة الجامعة، على جهودهم الحثيثة للارتقاء بترتيب الجامعة في مختلف التصنيفات العربية والعالمية.

تصنيف المقياس الأخضر العالمي للجامعات من أهم التصنيفات

يشار إلى أن تصنيف المقياس الأخضر العالمي للجامعات الذي تنظمه جامعات إندونيسيا «UI Green Metric» أحد أهم التصنيفات التي تقيم استدامة الحرم الجامعي، ويعتمد على معايير أساسية مثل الموقع والبنية التحتية والمساحات الخضراء والتعليم والبحث العلمي والطاقة وإدارة المياه وإدارة النفايات والنقل ومدى التزام الجامعة بالممارسات الصديقة للبيئة ونشر ثقافتها والوعي بها داخل الحرم الجامعي والمجتمع.