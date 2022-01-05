انطلاق معسكر العمل البيئي لجوالي وجوالات جامعة كفر الشيخ

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة كفر الشيخ، معسكر العمل البيئي لجوالي وجوالات الجامعة لزراعة 400 شجرة بمركز التدريب الكشفي والإرشادي الدائم بالجامعة، ضمن خطة نشاط الإدارة، وذلك بمشاركة طلاب الجوالين والجوالات الممثلين لكليات الجامعة، وبحضور أمين عام الجامعة الدكتور علي صبري، وتحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

ترسيخ مفهوم الالتزام البيئي بين الطلاب

وقال الدكتورعبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، في بيان له، إن إدارة الجامعة تحرص على تنظيم المعسكر البيئي دوريا لتبادل الخبرات بين طلاب كليات الجامعة وزيادة مساحة المسطحات الخضراء بالجامعة وترسيخ مفهوم الالتزام البيئي بين الطلاب.

وأشاد الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بمجهودات وتشجيع ودعم قيادات الجامعة للطلاب لكل الأنشطة الطلابية المتنوعة على مدار العام الدراسي ومنها تنظيم المعسكرات والملتقيات الرياضية والثقافية والفنية والعلمية، مؤكدًا أن نشاط الجوالة يغرس فى نفوس الشباب تعزيز الإنتماء للجامعة وخدمة المجتمع وغرس القيم والأخلاق والحفاظ على نظافة البيئة.

رئيس جامعة طنطا السابق في كفر الشيخ لمناقشة رسالة ماجستير

في سياق آخر، استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا السابق، وذلك قبل حضوره مناقشة رسالة ماجستير بكلية الطب.

ورحب رئيس الجامعة بالدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا السابق في رحاب جامعة كفرالشيخ، وقدم رئيس الجامعة شرحاً مبسطاً عن الجامعة وما شهدته من تطور ملحوظ في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية.