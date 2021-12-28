رئيس جامعة كفر الشيخ: لقاح كورونا شرط أساسي لدخول الامتحانات

عقد مجلس جامعة كفرالشيخ برئاسة الدكتور عبدالرزاق دسوقي رئيس الجامعة اليوم الثلاثاء، جلسته الشهرية بقاعة المجلس؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية.

كفر الشيخ شهدت تطويرًا كبيرًا لم يكن يتحقق إلا في عهد الرئيس السيسي

وأكد المجلس أن جامعة كفر الشيخ، شهدت تطويرًا كبيرًا لم يكن يتحقق إلا في عهد الرئيس السيسي، وأصبحت صرحًا عملاقًا تضم جميع الكليات، وتنفرد ببعضها مثل «الذكاء الاصطناعي» و«النانو تكنولوجي» و«الثروة السمكية»، وبعد أن كانت تضم 8 كليات، أصبحت الآن تضم أكثر من 22 كلية وثلاثة معاهد، مشيدًا بمبادرة «حياة كريمة» التي تؤكد بجلاء اهتمام الرئيس بالقرى والفئات الأكثر احتياجًا.

وحدة بكل جامعة لرعاية الطلاب الموهوبين

وأكد «دسوقي»، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات، خلال زيارته التاريخية لجامعة كفر الشيخ والتي تضمنت إنشاء وحدة بكل جامعة لرعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ، خطة تنفيذية للبحوث والدراسات بكل جامعة لخدمة قضايا التنمية بالمحافظات، تكثيف برامج التوعية لطلاب الجامعات، وتنظيم مُسابقات فنية بمشاركة كافة الجامعات المصرية، تنظيم زيارات ميدانية لطلاب كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي للمدن الذكية الجديدة، تفعيل دور مراكز الإبداع التكنولوجي ومراكز التدريب بالجامعات لإكساب الطلاب والخريجين مهارات التحول الرقمي.

كما هنأ رئيس الجامعة الإخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، وكلف عمداء الكليات بعدم تخصيص امتحانات الفصل الدراسي الأول أيام 6 و7 و8 يناير 2022، لافتًا إلى أن حصول الطالب على التطعيم ضد كورونا، شرط أساسي لدخول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي.