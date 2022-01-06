إصابة 6 فى انقلاب ميكروباص ودراجة نارية بـ «زراعي بني سويف»

أصيب 6 أشخاص، بكدمات وجروح، اليوم الخميس، في حادثي انقلاب سيارة أجرة ميكروباص ودراجة نارية بالطريق الزراعي «بني سويف - المنيا»، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ببا المركزي وبني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بزراعي بني سويف المنيا

في الحادث الأول تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الدائري أمام قرية بني قاسم التابعة لدائرة مركز ببا جنوب المحافظة، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح، وجرى نقلهم إلى مستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

ونقلت ثلاث سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف كلا من، «اسماء. ع . أ» 19 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساق اليمني، «علاء . ح . ش» 29 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساق اليمنى، و«محمد . ر . أ» 22 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساق اليمنى، «صديقه . خ . ك» 20 سنة، مصابة بإغماء، إلى مستشفى ببا المركزي لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية داخل المستشفى.

إصابة اثنين في حادث انقلاب دراجة نارية بزراعي بني سويف ببا

وفي الحادث الثاني أصيب اثنين إثر حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق الزراعي بني سويف ببا أمام قرية طنسا بني مالو، وجرى نقل المصابين بواسطة الأهالي إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.