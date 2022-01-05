إصابة 5 من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بجزيرة أبو صالح شرق النيل في بني سويف، باشتباه تسمم غذائي، اليوم الأربعاء، عقب شعورهم بحالة إعياء عبارة عن مغص وقيء، وتوجهوا لمقر وحدة الإسعاف، ونُقلوا إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

إصابة 5 أشخاص باشتباه تسمم غذائي

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بإصابة 5 أشخاص يقيمون بجزيرة أبو صالح شرق النيل في بني سويف، باشتباه تسمم غذائي، اليوم الأربعاء، عقب شعورهم بحالة إعياء عبارة عن مغص وقيء، ونُقل المصابون بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى التخصصي

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات إسعاف، ونقلت المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى.

أسماء المصابين باشتباه تسمم

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي المصابين، وهم حسنة حسين أحمد أحمد، 63 سنة، وعظيمة حسين أحمد، 53 سنة، وابتسام حسين أحمد، 23 سنة، وحسناء حسين أحمد، 51 سنة، وفريدة علي أحمد، 42 سنة، وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم داخل المستشفى.