الصحة: «دلتا» أعنف من «أوميكرون».. والعالم يتجه للتعايش مع الفيروس

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن متحور «أوميكرون» فى طريقه خلال الأيام المقبلة أن يكون هو السائد على مستوى العالم وليس دولة بعينها فقط، وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن متحور «دلتا» أعنف من متحور «أوميكرون» والذي تتشابه أعراضه مع نزلات البرد كالكحة والصداع والسعال، وهو يصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي وليس الرئة، لذلك هو متحور ليس خطير، ولكنه سريع الانتشار فقط.

«أوميكرون» سيكون المتحور السائد على مستوى العالم

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «العالم يتجه حاليا للتعايش بشكل كامل مع الفيروس، حتى فى حال ظهور تحورات جديدة»، لافتا إلى أن الموجة الرابعة قاربت على الانتهاء، وأن أعداد إصابات فيروس «كورونا» تتراجع يوما بعد يوم، وخلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن انتهاء الموجة الرابعة.

الأدوية الجديدة المقرر إضافتها للبروتوكول

وعن الأدوية الجديدة المقرر إضافتها لبروتوكول علاج فيروس «كورونا»، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على أن مصر أمنت حصة عبارة عن 3 أنواع من الأدوية، معظمها تؤخذ عن طريق الفم وتؤخذ في الحالات الحرجة داخل مستشفيات العزل الصحي فى أول خمس أيام من الإصابة بالفيروس، لافتا إلى أن الموجة الخامسة ستدخل مصر: «نعتمد على عدد المواطنين الحاصلين على لقاحات كورونا، وكلما زاد عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا كلما قلت الإصابات وحدتها وأصبحت بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة».

وفي سياق متصل، جددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على لقاح «كورونا» من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية، وقالت الوزارة إن لقاحات كورونا آمنة وفعالة، ولا داعٍ للخوف أو القلق، وفيما يتعلق بالأعراض الجانبية للقاح «كورونا» فإنها تتضمن ارتفاعا في درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم، وحكة، واحساس بالتعب والإرهاق، لافتا الى أن هذه الأعراض تزول فى غضون يومين لا أكثر.