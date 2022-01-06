الصحة: توفير 50 ألف جرعة من عقارات بروتوكول كورونا الجديد نهاية يناير

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان إن تحديث بروتوكول علاج كورونا سيتم بنهاية شهر يناير الجاري، لإضافة مجموعة جديدة من الأدوية، المقرر تأمين حصة مصر منها، بجرعات كبيرة، تتفاوت بين 20 و 50 ألف للدواء الواحد.

مصر تتعاقد على عقارات جديدة لعلاج كورونا.. بجرعات تكفي 20 ألف مصاب

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه من بين الأدوية المقرر إضافتها للبروتوكول، عقار «باكسلوفيد» المضاد للفيروسات وهو عبارة عن أقراص تؤخذ عن طريق الفم فى الأيام الأولى من الإصابة، إذ تم التعاقد لتوفير جرعات تكفي 20 ألف شخص.

وتابع المصدر أنه سيتم توفير عقار «مولنوبيرافير» الذي يؤخذ عن طريق الفم وهو مصنع فى مصر وتم الانتهاء منه، بالإضافة إلى عقار «ايفلوشيد» طويل المفعول، الذي يؤخذ عن طريق الفم أيضا، وتم الاتفاق على توريد جرعات منه تكفي 50 ألف شخص.

وأشار إلى أن البرتوكول سيتضمن تلك العقارات الجديدة لرفع معدلات الشفاء من فيروس كورونا فى ظل الموجة الخامسة أو أي موجة أخري مرتقبة، مؤكدا أن تحديث البروتوكولات العلاجية تكون لصالح المواطن وصحته في المقام الأول، خاصة أن البروتوكول المصري أثبت فاعلية عالية ونجاح على مدار الموجات الأربعة للفيروس ومتحوراته المختلفة التي ظهرت مسبقا.

معدلات التعافي من فيروس كورونا

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، بالأمس، أنه تم تسجيل خروج 912 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في مصر إلى 323913 حتى اليوم.

وجددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، موضحة أنه تم الانتهاء من تطعيم 50% من المواطنين على منتصف العام الجاري، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن لقاحات كورونا بأن جميعها آمنه وفعالة ومجانية ولا داعى للخوف أو القلق.